Трансферная цель Барселоны переходит в Тоттенхэм - Источник

17-летний шведский полузащитник "Юргордена", с которым вела переговоры "Барселона", Лукас Бергвалль переходит в лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Тоттенхэм" заплатит более 10 млн евро "Юргордену". Медосмотр состоится в пятницу. "Барселоне" только что сообщили, что шведский футболист передумал и решил присоединиться к "шпорам".

Ранее стало известно, что полузащитник "Юргордена" и молодежной сборной Швеции Лукас Бергвалль посетил тренировочную базу и стадион "Тоттенхэма".

Отметим, что Бергвалль выступает за "Юргорден" с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 5 млн евро.