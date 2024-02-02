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Трансферная цель Барселоны переходит в Тоттенхэм - Источник

Англия

Лукас Бергвалль посетил тренировочную базу и стадион шпор

Трансферная цель Барселоны переходит в Тоттенхэм - Источник

Getty Images

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17-летний шведский полузащитник "Юргордена", с которым вела переговоры "Барселона", Лукас Бергвалль переходит в лондонский "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, "Тоттенхэм" заплатит более 10 млн евро "Юргордену". Медосмотр состоится в пятницу. "Барселоне" только что сообщили, что шведский футболист передумал и решил присоединиться к "шпорам".

Ранее стало известно, что полузащитник "Юргордена" и молодежной сборной Швеции Лукас Бергвалль посетил тренировочную базу и стадион "Тоттенхэма".

Отметим, что Бергвалль выступает за "Юргорден" с прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока со шведским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 5 млн евро.

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Барселона Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Romano
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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La Scala (Milano)
02.02.2024 в 11:53
Раніше якби перед гравцем стояв вибір куди йти в ФКБ ти Тотнем, то 90% вибрали б барсотушку. А нині навіть безтрофейний Тотнем краще за банкрутів
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Комментарии 1
La Scala (Milano)
02.02.2024 в 11:53
Раніше якби перед гравцем стояв вибір куди йти в ФКБ ти Тотнем, то 90% вибрали б барсотушку. А нині навіть безтрофейний Тотнем краще за банкрутів
Ответить
0
0

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