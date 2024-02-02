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Хойлунд превзошел достижение Роналду в Манчестер Юнайтед
Датчанин набирал великолепную форму
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд стал самым молодым футболистом команды, набравшим не менее 1+1 по системе "гол+пас" в двух матчах чемпионата Англии подряд, сообщает Opta Sports.
Примечательно, что до Хойлунда это достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду, который сделал это в возрасте 21 года. Напомним, Хойлунд забил гол и сделал результативную передачу в матче 22-го тура чемпионата Англии с "Вулверхэмптоном" (4:3).
Хойлунд выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
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