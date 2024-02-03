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Клуб упустил возможность подписать Хэмилтона. Тренер Тоттенхэма тонко подшутил над журналистами
Главный тренер Тоттенхэма рассказал о зимних трансферах
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о январской трансферной компании клуба.
"Наверное, единственным разочарованием был вчерашний день, я думал, что у нас была действительно хорошая возможность. Клуб не посчитал, что это правильный шаг для нас, так что я разочарован этим", - сказал он, а затем добавил: "Но в итоге он оказался в Ferrari, так что нам остается только смириться с этим".
Упоминание Постекоглоу о переходе Хэмилтона в Феррари вызвало смех на пресс-конференции. Дальше менеджер подшутил над репортерами:
"Посмотрите на себя, вы все уже были готовы печатать", - сказал он.
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⚪️ Ange Postecoglou: “There was good opportunity on the market for us but the club didn’t feel it was right to proceed, I’m disappointed…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024
…and then ⤵️????pic.twitter.com/LvC6y2gQUp
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