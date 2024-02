Клуб упустил возможность подписать Хэмилтона. Тренер Тоттенхэма тонко подшутил над журналистами

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о январской трансферной компании клуба.

"Наверное, единственным разочарованием был вчерашний день, я думал, что у нас была действительно хорошая возможность. Клуб не посчитал, что это правильный шаг для нас, так что я разочарован этим", - сказал он, а затем добавил: "Но в итоге он оказался в Ferrari, так что нам остается только смириться с этим".

Упоминание Постекоглоу о переходе Хэмилтона в Феррари вызвало смех на пресс-конференции. Дальше менеджер подшутил над репортерами:

"Посмотрите на себя, вы все уже были готовы печатать", - сказал он.

