  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб упустил возможность подписать Хэмилтона. Тренер Тоттенхэма тонко подшутил над журналистами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб упустил возможность подписать Хэмилтона. Тренер Тоттенхэма тонко подшутил над журналистами

Англия
Обновлено

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о зимних трансферах

Клуб упустил возможность подписать Хэмилтона. Тренер Тоттенхэма тонко подшутил над журналистами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о январской трансферной компании клуба.

"Наверное, единственным разочарованием был вчерашний день, я думал, что у нас была действительно хорошая возможность. Клуб не посчитал, что это правильный шаг для нас, так что я разочарован этим", - сказал он, а затем добавил: "Но в итоге он оказался в Ferrari, так что нам остается только смириться с этим".

Упоминание Постекоглоу о переходе Хэмилтона в Феррари вызвало смех на пресс-конференции. Дальше менеджер подшутил над репортерами:

"Посмотрите на себя, вы все уже были готовы печатать", - сказал он.

Читайте такжеОфициально. Феррари объявила о переходе Льюиса Хэмилтона

Читайте такжеТренер Тоттенхэма - о Джеймсе Мэддисоне: Он в хорошей форме
По теме
yellow-arrow
Помог добыть ничью с Тоттенхэмом. Стали известны оценки Миколенко за матч АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон – Тоттенхэм 2:2. Ириски вырывают ничью на последних минутах
yellow-arrow
Известный в прошлом игрок Эвертона и МЮ Феллайни объявил о завершении карьеры
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости