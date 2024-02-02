  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу: Я разочарован трансферной компанией Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу: Я разочарован трансферной компанией Тоттенхэма

Англия

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о зимних трансферах

Постекоглу: Я разочарован трансферной компанией Тоттенхэма

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о январской трансферной компании клуба.

"У нас были хорошие возможности на рынке, но клуб решил не продолжать усиливать состав. Я разочарован", - цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Тоттенхэм" состоится завтра, 3 февраля. Начало - в 14:30.

Читайте такжеТренер Тоттенхэма - о Джеймсе Мэддисоне: Он в хорошей форме
По теме
yellow-arrow
Арсенал продал права на название своей тренировочной базы
yellow-arrow
Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с Челси
yellow-arrow
Севилья арендовала форварда Тоттенхэма до конца сезона
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости