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Постекоглу: Я разочарован трансферной компанией Тоттенхэма
Главный тренер Тоттенхэма рассказал о зимних трансферах
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о январской трансферной компании клуба.
"У нас были хорошие возможности на рынке, но клуб решил не продолжать усиливать состав. Я разочарован", - цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что матч "Эвертон" - "Тоттенхэм" состоится завтра, 3 февраля. Начало - в 14:30.
⚪️ Ange Postecoglou: “There was good opportunity on the market for us but the club didn’t feel it was right to proceed, I’m disappointed…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2024
…and then ⤵️????pic.twitter.com/LvC6y2gQUp
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