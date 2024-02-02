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Де Дзерби разочарован трансферной политикой Брайтона

Англия

Главный тренер клуба высказался относительно зимних трансферов

Де Дзерби разочарован трансферной политикой Брайтона

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби выразил разочарование трансферной политикой клуба.

"У нас стало на двух игроков меньше в полузащите... Я говорил об этом с клубом, но они решили по-другому".

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"Но мы все равно движемся дальше. Мое внимание сосредоточено на поле", - добавил Де Дзерби.

"Брайтон" занимает 9 место в турнирной таблице и имеет 32 балла по итогам 22 туров.

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Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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