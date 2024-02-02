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Гвардиола - о слухах относительно Холанда: Возможно, СМИ в Испании имеют больше информации, чем мы

Англия
Обновлено

СМИ в Испании утверждают, что Холанд недоволен своей жизнью в клубе

Гвардиола - о слухах относительно Холанда: Возможно, СМИ в Испании имеют больше информации, чем мы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Появились сообщения в испанских СМИ, что бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд недоволен своим клубом.

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Но главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола опроверг эти слухи.

"У меня нет ощущения, что Эрлинг недоволен своим положением в клубе. Возможно, СМИ в Испании, особенно в Мадриде, имеют больше информации, чем мы".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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