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Гвардиола - о слухах относительно Холанда: Возможно, СМИ в Испании имеют больше информации, чем мы
СМИ в Испании утверждают, что Холанд недоволен своей жизнью в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Появились сообщения в испанских СМИ, что бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд недоволен своим клубом.
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Но главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола опроверг эти слухи.
"У меня нет ощущения, что Эрлинг недоволен своим положением в клубе. Возможно, СМИ в Испании, особенно в Мадриде, имеют больше информации, чем мы".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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