Гвардиола - о слухах относительно Холанда: Возможно, СМИ в Испании имеют больше информации, чем мы

Появились сообщения в испанских СМИ, что бомбардир "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд недоволен своим клубом.

Но главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола опроверг эти слухи.

"У меня нет ощущения, что Эрлинг недоволен своим положением в клубе. Возможно, СМИ в Испании, особенно в Мадриде, имеют больше информации, чем мы".