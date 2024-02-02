Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино - об аренде Брои: Это очень хорошо для него, Армандо будет иметь возможность играть больше
Главный тренер Челси рассказал о 22-летнем форварде
Fabrizio Romano on X
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался об
"Это очень хорошо для него, он будет иметь возможность играть больше. Это хороший шанс для Брои. Надеюсь, он воспользуется этой возможностью".
Армандо Броя в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист и забил 1 гол.
Читайте такжеЧелси отправил своего хавбека в аренду в Страсбур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина узнает соперников в Лиге наций. Это дополнительная возможность отобраться на ЧМ-2026
- Экс-защитника сборной Боливии Хауреги убили во время футбольного матча
- СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал
- Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн