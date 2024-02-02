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Почеттино - об аренде Брои: Это очень хорошо для него, Армандо будет иметь возможность играть больше

Англия
Обновлено

Главный тренер Челси рассказал о 22-летнем форварде

Почеттино - об аренде Брои: Это очень хорошо для него, Армандо будет иметь возможность играть больше

Fabrizio Romano on X

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино высказался об аренде нападающего Арманды Брои "Фулхэмом".

"Это очень хорошо для него, он будет иметь возможность играть больше. Это хороший шанс для Брои. Надеюсь, он воспользуется этой возможностью".

Армандо Броя в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, в которых отдал 1 ассист и забил 1 гол.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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