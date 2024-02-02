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Челси может нарушить правила финансового фэйр-плей
Синие рискуют нарушить правила FFP
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" рискует нарушить правила финансового фэйр-плей (FFP). Об этом сообщает ТalkSPORT.
Их последние трансферные действия могут привести к штрафу, если они нарушили правила прибыли и постоянства. "Синие" должны заработать не менее 100 миллионов фунтов стерлингов до конца июня. Только в таком случае команда избежит наказания
Согласно правилам PSR, "Челси" не имеет права нести потери более чем на 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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