Челси может нарушить правила финансового фэйр-плей

"Челси" рискует нарушить правила финансового фэйр-плей (FFP). Об этом сообщает ТalkSPORT.

Их последние трансферные действия могут привести к штрафу, если они нарушили правила прибыли и постоянства. "Синие" должны заработать не менее 100 миллионов фунтов стерлингов до конца июня. Только в таком случае команда избежит наказания

Согласно правилам PSR, "Челси" не имеет права нести потери более чем на 105 миллионов фунтов стерлингов в течение трех лет.