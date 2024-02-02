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Официально: Тоттенхэм осуществил трансфер 18-летнего хавбека из Швеции
Лукас Бергвалл присоединяется к шпорам
tottenham hotspur
"Тоттенхэм" подписал талантливого 18-летнего полузащитника Лукаса Бергвалла из "Юргордена".
Контракт подписан до 2029 года, но игрок присоединится к "шпорам" 1-го июля.
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Лукас дебютировал за Швецию 12 января в матче против Эстонии. Он также представлял свою страну, играя за сборную U-21, U-19 и U-17.
Бергвалл за всю свою карьеру сыграл 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Introducing Lucas Bergvall ???? pic.twitter.com/dloaT26Taf— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2024
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Источник:tottenhamhotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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