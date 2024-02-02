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Официально: Тоттенхэм осуществил трансфер 18-летнего хавбека

Англия

Лукас Бергвалл присоединяется к шпорам

Официально: Тоттенхэм осуществил трансфер 18-летнего хавбека

tottenham hotspur

Новина українською

"Тоттенхэм" подписал талантливого 18-летнего полузащитника Лукаса Бергвалля из "Юргордена".

Контракт подписан до 2029 года, но игрок присоединится к "шпорам" 1-го июля.

Лукас дебютировал за Швецию 12 января в матче против Эстонии. Он также представлял свою страну, играя за сборную U-21, U-19 и U-17.

Бергвалл за всю свою карьеру сыграл 42 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Источник:
tottenhamhotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
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