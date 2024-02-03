Тен Хаг: С правилами ФФП не построишь хорошую команду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, что ему помешало подписать нападающего:

"Не секрет, что я хотел нападающего. Марсьяль травмировался, мне нужно было найти ему замену. Но подписать кого-то было невозможно, потому что мы должны были вписаться в правила финансового фэйр-плей. Чтобы кого-то подписать, нужно кого-то продать. Не думаю, что с такими правилами можно построить хорошую команду".