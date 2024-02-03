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Тен Хаг: С правилами ФФП не построишь хорошую команду

Англия

Раскритиковал финансовый фэйр-плей

Тен Хаг: С правилами ФФП не построишь хорошую команду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, что ему помешало подписать нападающего:

"Не секрет, что я хотел нападающего. Марсьяль травмировался, мне нужно было найти ему замену. Но подписать кого-то было невозможно, потому что мы должны были вписаться в правила финансового фэйр-плей. Чтобы кого-то подписать, нужно кого-то продать. Не думаю, что с такими правилами можно построить хорошую команду".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Думитреску (Новомосковск)
03.02.2024 в 15:47
Ага, поганому танцюристу завжди щось заважає
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Комментарии 1
Думитреску (Новомосковск)
03.02.2024 в 15:47
Ага, поганому танцюристу завжди щось заважає
Ответить
0
0

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