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Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским "Арсеналом" и "Ливерпулем".
Еще в том году многие верили и надеялись на победу "канониров" в АПЛ. Тем не менее, сил у команды Артеты тогда не хватило. В текущем сезоне "Арсенал" тоже пока уступает "Сити", да еще и "Ливерпуль" подтянулся на первое место, но "пушкари" все еще в гонке, надежда есть. Смогут ли Зинченко и партнеры одолеть лидера чемпионата в своем логове? Или же "Ливерпуль" снимет еще один лондонский скальп? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 февраля – в 18:25 по киевскому времени.
Комментатор: Юрий Дрога
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