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Помог добыть ничью с Тоттенхэмом. Стали известны оценки Миколенко за матч АПЛ
Статистики сошлись в баллах
Getty Images / Global Images Ukraine
Завершился матч 23-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Тоттенхэмом". Благодаря голу Брентвейта в компенсированное время "ириски" получили один балл. Итоговый счет - 2:2.
Виталий Миколенко отыграл, традиционно, полный матч. Он может похвастаться 1 заблокированным ударом, 1 выносом мяча, 6 отборами, 8 выигранными дуэлями из 10, 19 точными пасами (из 29), 3 удачными лонгболами. Также, имел 17 потерь.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore сошлись для Виталия на оценке 6,8.
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