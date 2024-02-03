АПЛ. Бешеная перестрелка в Ньюкасле, безжалостный разгром от Брайтона и новый герой Бернли

Сразу три матча Английской Премьер-лиги начались одновременно и хотя ни в одной из вывесок не было грандов, менее интересными эти матчи точно не стали. Обсудим эти встречи немного подробнее.

"Брайтон" — "Кристал Пэлас" 4:1

Голы: Данк (3), Хиншелвуд (33), Буонанотте (34), Педро (85) — Матета (71)

Говоря об этом поединке, стоит отметить, что в стартовом составе команды Роя Ходжсона не оказались Эберечи Эезе и Майкл Олисе. Первый травмирован и не смог попасть даже на скамейку запасных, а второй — также травмирован, но по крайней мере сумел попасть на скамейку запасных и даже появился на поле после перерыва, впрочем сыграл всего 7 минут и попросил обратную замену.

К этим проблемам "орлов" добавилась и травма Марка Гейи на 28-й минуте, вместо него на поле появился Адам Уортон, который в последний день трансферного окна присоединился к команде из "Блэкберна". Это был дебют не только для Уортона, но и для правого защитника Даниэля Муньоса. То есть вот с такими кадровыми потерями и несколькими дебютами "Пэлас" подошли к этой игре.

А с другой стороны был "Брайтон", который посреди недели разгромно проиграл "Лутону" (4:0) и искал жертву для своеобразной реабилитации. Как оказалось, такой жертвой стали "орлы". Уже на первых минутах после углового в исполнении Паскаля Гроса Льюис Данк отправил круглого в сетку ворот ударом головой. В середине второго тайма давление только росло и впоследствии Лампти сделал классную подачу в штрафную, на которую откликнулся Джек Хиншелвуд: снова удар головой и снова гол.

Не успели мы посмотреть повтор второго гола, как команда Роберто Де Дзерби забила третий: в центре поля потерял мяч новичок Адам Уортон, после чего Гросс красиво обошел одного оппонента и отдал удобный пас под удар для Факундо Буонанотте, а аргентинец легко забил ударом в дальний угол.

После перерыва, как уже было сказано, Майкл Олисе вышел на поле, но уже после 8-й минуты на зеленом газоне, он попросил замену, вместо него пришлось выпускать Матеуса Франсу. А "Брайтон" продолжал давить, правда не так рьяно, ведь играл с оглядкой на счет, который светился на табло. На 71-й минуте максимально неожиданно Матета отквитал один гол своей команды, но до конца игры хозяева настолько сетрильно засушили матч, что тот гол стал лишь голом престижа, а не шансом оформить удивительный камбэк. Более того, Жоао Педро под конец отправил в их ворота четвертый гол, чтобы ни у кого не было сомнений по поводу того, кто же сегодня был сильнее.

Эта победа выводит "чаек" на 7-е место в турнирной таблице, а "Кристал Пэлас" остается 14-м.

"Бернли" — "Фулхэм" 2:2

Голы: Фофана (71, 90+1) — Палинья (17), Муниз (21)

Последняя победа команды Венсана Компани датируется 23 декабря прошлого года, именно тогда они неожиданно одолели "Фулхэм" на "Крейвен Коттедж". Однако аналогичный матч уже на их стадионе прошел не так удачно. Еще в первом тайме они пропустили два гола, отличились Жоау Палинья и Родриго Муниз. Ответить на эти голы "бордовым" было нечем, по крайней мере пока на замену не вышел арендованный у "Челси" ивуарийский нападающий Давид Датро Фофана.

На 71-й минуте после атаки с фланга и подачи в штрафную площадь Фофана головой отправил мяч в сетку ворот и сократил отставание. А в компенсированное арбитром время он вообще сравнял счет, оформив дубль и спасая свою команду от поражения. Настоящий герой на "Терф Мур", которого мало кто ожидал увидеть.

Волшебное начало для Фофана в новом клубе, сначала он оформил голевой пас против "Манчестер Сити", а теперь оформляет дубль с "Фулхэмом". Марку Силва и его команда могут лишь кусать локти, они должны были закрывать этот матч, но в обстоятельства вмешался Давид. "Дачники" идут на 12-е место, хотя это почти наверняка лишь временно, а "бордовые" отрываются от "Шеффилд Юнайтед", но остаются 19-ми.

"Ньюкасл" - "Лутон Таун" 4:4

Голы: Лонгстафф (7, 23), Триппьер (67), Барнс (73) — Ошо (21), Баркли (40), Моррис (59, с пенальти), Адебайо (62)

А этот матч стал украшением не только черед матчей этого временного слота, но и всего сезона Английской Премьер-лиги. Несмотря на то, что в прошлом туре команда Роба Эдвардса уже разгромила "Брайтон" со счетом 4:0, прямо серьезным конкурентом для "Ньюкасла" эту команду не видели, а зря.

Уже во втором матче подряд "шляпники" забивают 4 мяча в ворота соперника и на этот раз это произошло не на "Кенилворт Роуд", а на "Сент-Джеймс Парк". Все началось с гола Шона Лонгстаффа, на который последовал ответ от Ошо. Затем Лонгстафф оформил дубль, но на него "Лутон" ответил сразу тремя голами: Баркли, Моррис и Адебайо забили и сделали счет 2:4.

Вскоре Триппьер после классного паса от Бурно Гимараеса отквитал еще один гол и до конца матча оставалась немалая интрига: "шляпники" выигрывают, но разница лишь в 1 гол. Все может быть. Харви Барнс, который наконец вернулся после травмы, оформил четвертый гол в ворота "Лутона" и это бешеные 4:4.

"Лутон" явно просел после такого камбэка от "сорок", которые были чрезвычайно близки к тому, чтобы вырвать победу Джейкоб Мерфи должен был замыкать острый прострел на дальнюю штангу, но ему не хватило точности. В отдельных моментах чудеса реакции демонстрировал Камински. Но победного гола найти так и не удалось. Эта драматическая перестрелка завершилась вничью, настоящее шоу, за которое мы так любим АПЛ и вообще футбол.