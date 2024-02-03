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Никогда не стоит сдаваться. Эвертон - Тоттенхэм 2:2. Видеообзор матча
Эвертон - Тоттенхэм ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Эвертон" очередной раз доказывает, что не стоит сдаваться. Благодаря этому кредо, "ириски" вырывают ничейный результат на последних минутах в матче со "шпорами". Ришарлисон продолжает вести свою команду вперед в отсутствие Сона, сегодня бразилец отметился дублем. "Эвертон" дважды сравнивал счет, сначала усилиями Гаррисона в первом тайме и на последних минутах поединка это сделал Брентуэйт.
После сегодняшней результативной ничьи "Тоттенхэм" занимает 5-ю строчку, команда Миколенко, который отыграл весь поединок, идет 18-й.
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
"Эвертон" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Гаррисон (30), Брентуэйт (90+4) - Ришарлисон (4, 41)
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