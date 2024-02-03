АПЛ. Ньюкасл - Лутон 4:4. Видео голов и обзор матча

Арбитр игры 23-го тура АПЛ между "Ньюкаслом" и "Лутоном" зафиксировал между командами безумную ничью - 4:4. Новичок АПЛ продолжает демонстрировать, что он будет биться с каждым, и что имеет огромное желание задержаться в одной из лучших лиг в мире.

В первом тайме фаны увидели 4 гола - по 2 на команду. "Лутон" постоянно был в роли догоняющего, но таки добился своего - на перерыв ушли без лидера по счету. Во втором тайме "Лутон" разошелся не на шутку. К 62-й минуте Моррис и Адебайо сделали преимущество в 2 мяча. Однако, "Ньюкасл" не сдался - Трипьер и Барнс внесли свой вклад в дело под названием "камбэк", забив по голу. Вколотить пятый гол никому так и не удалось, поэтому на табло красивые 4:4.

АПЛ. 23-й тур

"Ньюкасл" - "Лутон" 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 - Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62