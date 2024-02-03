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АПЛ. Ньюкасл - Лутон 4:4. Видео голов и обзор матча

Англия

8 голов за матч не часто встретишь

АПЛ. Ньюкасл - Лутон 4:4. Видео голов и обзор матча

Фото: BBC

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Арбитр игры 23-го тура АПЛ между "Ньюкаслом" и "Лутоном" зафиксировал между командами безумную ничью - 4:4. Новичок АПЛ продолжает демонстрировать, что он будет биться с каждым, и что имеет огромное желание задержаться в одной из лучших лиг в мире.

В первом тайме фаны увидели 4 гола - по 2 на команду. "Лутон" постоянно был в роли догоняющего, но таки добился своего - на перерыв ушли без лидера по счету. Во втором тайме "Лутон" разошелся не на шутку. К 62-й минуте Моррис и Адебайо сделали преимущество в 2 мяча. Однако, "Ньюкасл" не сдался - Трипьер и Барнс внесли свой вклад в дело под названием "камбэк", забив по голу. Вколотить пятый гол никому так и не удалось, поэтому на табло красивые 4:4.

АПЛ. 23-й тур

"Ньюкасл" - "Лутон" 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 - Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 62

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Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.02.2024 в 21:37
"А життя налагоджується"! Вже щось схоже на гру! І гравці, від яких чекають результативних дій, почали оправдовувати сподівання, маю на увазі Гюндогана, Педрі. Сподобався Ямал, з кожним матчем показує більш впевнену гру, хороший дріблер, і не боїться іти в обіграш. Від Роке чекають голів, вдруге поспіль забив - молодець. Вилучення... ну...формально були порушення, але надто сурове покарання врезультаті вийшло, скоріше через надмірне бажання і старання він фолив, а не через свідому грубість. Добре, що обійшлося для команди. Отримає урок на майбутнє. Ну і раз суддя такий принциповий був, то в останній атаці фол на Левандовські явно на червону тягнув... З перемогою, барселонці
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Комментарии 1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
03.02.2024 в 21:37
"А життя налагоджується"! Вже щось схоже на гру! І гравці, від яких чекають результативних дій, почали оправдовувати сподівання, маю на увазі Гюндогана, Педрі. Сподобався Ямал, з кожним матчем показує більш впевнену гру, хороший дріблер, і не боїться іти в обіграш. Від Роке чекають голів, вдруге поспіль забив - молодець. Вилучення... ну...формально були порушення, але надто сурове покарання врезультаті вийшло, скоріше через надмірне бажання і старання він фолив, а не через свідому грубість. Добре, що обійшлося для команди. Отримає урок на майбутнє. Ну і раз суддя такий принциповий був, то в останній атаці фол на Левандовські явно на червону тягнув... З перемогою, барселонці
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