Постекоглу: Арбитры сегодня просто пустили все на самотек

Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу дал послематчевый комментарий относительно игры его команды с "Эвертоном" на выезде (2:2).

Очевидно, что здесь никогда не будет легкой игры. Вам придется столкнуться с большим количеством трудностей, но большую часть времени мы справлялись с ними хорошо. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, и нам нужен был третий гол, чтобы переломить ход игры. К сожалению, мы не смогли удержаться.

Кажется, что арбитры сегодня просто пустили все на самотек и позволили VAR решить все. Мы разочарованы, что пропустили так поздно. Кажется, у нас наблюдается тенденция, что арбитры не готовы вмешиваться в подобные ситуации, и мы должны с этим смириться.

Природа этого, когда мы пропускаем так поздно, не дает нам шанса вырвать победу. Мы просто должны смириться с этим.