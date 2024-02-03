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Постекоглу: Арбитры сегодня просто пустили все на самотек

Англия

Тренер Тоттенхэма о ничьей с Эвертоном

Постекоглу: Арбитры сегодня просто пустили все на самотек

Фото: shakhtar.com

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Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу дал послематчевый комментарий относительно игры его команды с "Эвертоном" на выезде (2:2).

Очевидно, что здесь никогда не будет легкой игры. Вам придется столкнуться с большим количеством трудностей, но большую часть времени мы справлялись с ними хорошо. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, и нам нужен был третий гол, чтобы переломить ход игры. К сожалению, мы не смогли удержаться.

Кажется, что арбитры сегодня просто пустили все на самотек и позволили VAR решить все. Мы разочарованы, что пропустили так поздно. Кажется, у нас наблюдается тенденция, что арбитры не готовы вмешиваться в подобные ситуации, и мы должны с этим смириться.

Природа этого, когда мы пропускаем так поздно, не дает нам шанса вырвать победу. Мы просто должны смириться с этим.

"Тоттенхэм" остался на 5-м месте АПЛ с 44-мя очками. До первого "Ливерпуля" - 7 баллов. Следующую игру лондонцы проведут дома 10-го февраля против "Брайтона".

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Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
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