Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Постекоглу: Арбитры сегодня просто пустили все на самотек
Тренер Тоттенхэма о ничьей с Эвертоном
Фото: shakhtar.com
Менеджер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу дал послематчевый комментарий относительно игры его команды с "Эвертоном" на выезде (2:2).
Очевидно, что здесь никогда не будет легкой игры. Вам придется столкнуться с большим количеством трудностей, но большую часть времени мы справлялись с ними хорошо. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, и нам нужен был третий гол, чтобы переломить ход игры. К сожалению, мы не смогли удержаться.
Кажется, что арбитры сегодня просто пустили все на самотек и позволили VAR решить все. Мы разочарованы, что пропустили так поздно. Кажется, у нас наблюдается тенденция, что арбитры не готовы вмешиваться в подобные ситуации, и мы должны с этим смириться.
Природа этого, когда мы пропускаем так поздно, не дает нам шанса вырвать победу. Мы просто должны смириться с этим.
"Тоттенхэм" остался на 5-м месте АПЛ с 44-мя очками. До первого "Ливерпуля" - 7 баллов. Следующую игру лондонцы проведут дома 10-го февраля против "Брайтона".
Популярное сейчас
- Жирона – Реал Сосьедад: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Гол Яремчука приносит победу Валенсии. Известны оценки украинца
- ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
- Гвардиола: Если Барселона мне позвонит - я поеду туда. Это мой клуб
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО