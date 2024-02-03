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Прошлый матч чаек был ошибкой. Брайтон - Кристал Пэлас 4:1. Видеообзор матча
Брайтон - Кристал Пэлас ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
В предыдущем туре "Брайтон" был разгромлен "Лутоном" со счетом 4:0. Де Дзерби прекрасно мотивировал своих подопечный на результат в этом матче и они почти повторили прошлый поединок. Однако голы уже были забиты в ворота соперника.
Данк открыл счет уже на 3-й минуте поединка. На 33-й и 34-й последовали два быстрых гола, после чего счет стал 3:0. Матета во втором тайме дал надежду на камбэк "Пелеса", однако Жоау Педро не дал этого сделать, забив 4-й мяч.
После 23-го тура "Брайтон" занимает 7-ю строчку, "Кристал Пэлас" идут 14-ми.
АПЛ, 23-й тур
"Брайтон" - "Кристал Пэлас" 4:1
Голы: Данк (3), Гиншелвуд (33), Буонанотте (34), Педро (85) - Матета (71)
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