  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Есть ли шанс у Михаила Мудрика вернуться в стартовый состав?

Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последних матчах Маурисио Почеттино обходился без Мудрика в стартовом составе, в основном украинец получал шансы после выходов на замену. В прошлом матче против "Ливерпуля" Михаил не поразил, хотя свой момент во втором тайме имел.

Доверится ли Маурисио Михаилу с первых минут в матче против "Вулверхэмптона"? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.02.2024
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Вулверхэмптон Челси (Лондон) АПЛ Где смотреть футбол Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн Гари О'Нил
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости