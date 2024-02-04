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Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Есть ли шанс у Михаила Мудрика вернуться в стартовый состав?
Getty Images / Global Images Ukraine
В последних матчах Маурисио Почеттино обходился без Мудрика в стартовом составе, в основном украинец получал шансы после выходов на замену. В прошлом матче против "Ливерпуля" Михаил не поразил, хотя свой момент во втором тайме имел.
Доверится ли Маурисио Михаилу с первых минут в матче против "Вулверхэмптона"? Узнаем совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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