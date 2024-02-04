Челси – Вулверхэмптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последних матчах Маурисио Почеттино обходился без Мудрика в стартовом составе, в основном украинец получал шансы после выходов на замену. В прошлом матче против "Ливерпуля" Михаил не поразил, хотя свой момент во втором тайме имел.

Доверится ли Маурисио Михаилу с первых минут в матче против "Вулверхэмптона"? Узнаем совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.

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