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Арсенал – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Артета готовится к чрезвычайно сложному испытанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня пройдет центральный матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, настоящая борьба за чемпионство в разгаре и потенциальный результат противостояния "Арсенала" и "Ливерпуля" уже сейчас может ответить на многие вопросы.
Готова ли команда Артеты выдержать натиск со стороны энергичного "Ливерпуля"? Готовы ли они показать такой же уровень энергии и переиграть мерсисайдцев? Ответы на эти вопросы мы получим уже совсем скоро.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 4 февраля.
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Английская Премьер-лига. 23 тур.
4 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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