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Тен Хаг: Хойлунд злится, когда не забивает

Англия

Датчанин прогрессирует

Тен Хаг: Хойлунд злится, когда не забивает

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал развитие нападающего команды Расмуса Гойлунда.

“Вы видите, как Хойлунд улучшается. Мы ему доверяем.

Он злится, злится, когда не забивает, но именно поэтому мы его выбрали. У него есть стойкость и покой, и он может выступать под таким стрессом. У него не было момента, когда он хотел бы сдаться”, - сказал тен Хаг.

После продолжительной безголевой серии в АПЛ Хойлунд отличился в последних трех матчах чемпионата подряд. Продолжить серию нападающий сможет сегодня, в свой 21 день рождения: МЮ встретится с "Вест Хэмом" в 16:00.

Всего на счету Расмуса девять голов и два ассиста в 27 матчах во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд
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Источник:
X Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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