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Почеттино: У Ливерпуля также был тяжелый период, но затем они выиграли АПЛ и ЛЧ

Англия

С каждой игрой Челси будет становиться лучше

Почеттино: У Ливерпуля также был тяжелый период, но затем они выиграли АПЛ и ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, почему процесс построения команды происходит слишком медленно:

"Да, мы хотим результата здесь и сейчас. Никто не любит ждать, но вспомните третий год Клоппа в "Ливерпуле" тогда после ряда поражений никто не говорил, что это конец света для "Ливерпуля", после этого они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. Учитывая все обстоятельства, нам нужно двигаться дальше и готовиться к следующей игре", — приводит слова Почеттино Football.London.

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Напомним, сегодня пройдет матч "Челси" против "Вулверхэмптона", игра начнется в 16:00. В настоящее время "Челси" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.

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Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Football.London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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