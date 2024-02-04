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Почеттино: У Ливерпуля также был тяжелый период, но затем они выиграли АПЛ и ЛЧ
С каждой игрой Челси будет становиться лучше
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, почему процесс построения команды происходит слишком медленно:
"Да, мы хотим результата здесь и сейчас. Никто не любит ждать, но вспомните третий год Клоппа в "Ливерпуле" тогда после ряда поражений никто не говорил, что это конец света для "Ливерпуля", после этого они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. Учитывая все обстоятельства, нам нужно двигаться дальше и готовиться к следующей игре", — приводит слова Почеттино Football.London.
Напомним, сегодня пройдет матч "Челси" против "Вулверхэмптона", игра начнется в 16:00. В настоящее время "Челси" занимает 10 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко.
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