Почеттино: У Ливерпуля также был тяжелый период, но затем они выиграли АПЛ и ЛЧ

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о том, почему процесс построения команды происходит слишком медленно:

"Да, мы хотим результата здесь и сейчас. Никто не любит ждать, но вспомните третий год Клоппа в "Ливерпуле" тогда после ряда поражений никто не говорил, что это конец света для "Ливерпуля", после этого они выиграли Премьер-лигу, Лигу чемпионов. Учитывая все обстоятельства, нам нужно двигаться дальше и готовиться к следующей игре", — приводит слова Почеттино Football.London.