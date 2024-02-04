АПЛ. Борнмут – Ноттингем Форест 1:1. Когда второй тайм лишний

"Борнмут" активно начал поединок и быстро открыл счет. После подачи с корнера Синистерра аккуратно затылком подправил мяч на (в?) дальнюю штангу, где Клюйверт удачно подставил ногу. Джастин все сделал правильно, ведь, кто знает, вдруг снаряд разминулся бы с воротами без его касания (1:0).

Sorry Sini ????



Justin Kluivert was the scorer of our opening goal! pic.twitter.com/OhzdQFvOC1 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 4, 2024

Постепенно "Ноттингем Форест" включился в матч. Неплохо находил свободные зоны Авоньи, вскакивая в коридоры между Забарным и Сенеси, однако каждый раз его ударам не хватало мощности. Также Нето справлялся с выстрелами партнеров Тайво.

Под конец первой 45-минутки мяч утонул в борьбе около центрального круга. Казалось, что команды уйдут на перерыв при минимальном преимуществе "Борнмута", но "лесники" таки сравняли цифры на табло. Подача со стандарта на Мурильо в рамках домашней заготовки не увенчалась успехом, Джейсон замешкался и почти потерял мяч, если бы не находившийся рядом Хадсон-Одои. Вингер подхватил снаряд и точно исполнил в дальний угол (1:1). Учитывая старания и усилия гостей, ничья – справедливый итог первого тайма.

Placed to perfection ???? pic.twitter.com/0PyuGtAqQZ — Nottingham Forest (@NFFC) February 4, 2024

Вторая половина встречи превратилась в калейдоскоп из бесконечных нарушений, остановок игры после свистков Ребекки Уэлч, замен от Ирраолы и Нуну с целью встряхнуть команды, а также карточек футболистам за их грубости. Как такового футбола, который еще до перерыва мы вполне себе наблюдали, было очень мало: опасных моментов не возникло, никто на победу не наиграл.

Под занавес матча мы увидели даже красную карточку. Биллинг наступил сзади на голеностоп Хадсону-Одои. Ужасный и бессмысленный фол. С Клюйвертом, висевшем на желтой, Ирраола прочувствовал момент и вовремя снял чересчур заряженного Патрика с поля, еще в начале второго тайма, а вот с Биллингом тренер "Борнмута" откровенно не угадал – Филип вышел со скамейки и на ровном месте оставил команду в меньшинстве.

Забарный провел полный, ровный и типичный для себя поединок. 6.5 от WhoScored (лучшая оценка среди оборонцев "Борнмута"), 6.6 от SofaScore (а тут получилось наравне со Смитом). За 90+ минут украинец трижды вынес мяч, дважды отобрал снаряд и 10 раз его потерял (это не игра слов, реально 10). Один раз Илья был обыгран на дриблинге, три раза из пяти выиграл борьбу за позицию и четыре воздушных дуэли из восьми. Один раз сфолил и один раз заработал нарушение на себе. Точность его пасов составила 75% (30/40).

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Vitality Stadium" (Борнмут)

Главная судья: Ребекка Уэлч (Англия)

"Борнмут" – "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Клюйверт (5) – Хадсон-Одои (45)

"Борнмут": Нето – Смит, Забарный, Сенеси, Келли (Керкез, 83) – Кук, Кристи (Скотт, 56) – Семеньо (Тавернье, 46), Клюйверт (Биллинг, 56), Синистерра (Уаттара, 71) – Соланке

"Ноттингем Форест": Селс – Уильямс (Монтиэль, 78), Омобамиделе, Мурильо, Тавареш – Йетс, Домингес (Данило, 72) – Эланга (Рейна, 78), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Рибейру, 90) – Авоньи

Предупреждения: Сенеси (23), Клюйверт (35), Нето (85) – Омобамиделе (55), Йетс (73)

Удаление: Биллинг (84)