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АПЛ. Борнмут – Ноттингем Форест 1:1. Когда второй тайм лишний
Максимально справедливый результат
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" активно начал поединок и быстро открыл счет. После подачи с корнера Синистерра аккуратно затылком подправил мяч на (в?) дальнюю штангу, где Клюйверт удачно подставил ногу. Джастин все сделал правильно, ведь, кто знает, вдруг снаряд разминулся бы с воротами без его касания (1:0).
Sorry Sini ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 4, 2024
Justin Kluivert was the scorer of our opening goal! pic.twitter.com/OhzdQFvOC1
Постепенно "Ноттингем Форест" включился в матч. Неплохо находил свободные зоны Авоньи, вскакивая в коридоры между Забарным и Сенеси, однако каждый раз его ударам не хватало мощности. Также Нето справлялся с выстрелами партнеров Тайво.
Под конец первой 45-минутки мяч утонул в борьбе около центрального круга. Казалось, что команды уйдут на перерыв при минимальном преимуществе "Борнмута", но "лесники" таки сравняли цифры на табло. Подача со стандарта на Мурильо в рамках домашней заготовки не увенчалась успехом, Джейсон замешкался и почти потерял мяч, если бы не находившийся рядом Хадсон-Одои. Вингер подхватил снаряд и точно исполнил в дальний угол (1:1). Учитывая старания и усилия гостей, ничья – справедливый итог первого тайма.
Placed to perfection ???? pic.twitter.com/0PyuGtAqQZ— Nottingham Forest (@NFFC) February 4, 2024
Вторая половина встречи превратилась в калейдоскоп из бесконечных нарушений, остановок игры после свистков Ребекки Уэлч, замен от Ирраолы и Нуну с целью встряхнуть команды, а также карточек футболистам за их грубости. Как такового футбола, который еще до перерыва мы вполне себе наблюдали, было очень мало: опасных моментов не возникло, никто на победу не наиграл.
Под занавес матча мы увидели даже красную карточку. Биллинг наступил сзади на голеностоп Хадсону-Одои. Ужасный и бессмысленный фол. С Клюйвертом, висевшем на желтой, Ирраола прочувствовал момент и вовремя снял чересчур заряженного Патрика с поля, еще в начале второго тайма, а вот с Биллингом тренер "Борнмута" откровенно не угадал – Филип вышел со скамейки и на ровном месте оставил команду в меньшинстве.
Billing challenge on Hudson-Odoi#nffc pic.twitter.com/p0Vmer5Ltb— OnlyForest (memes) (@NFFC_memes) February 4, 2024
Забарный провел полный, ровный и типичный для себя поединок. 6.5 от WhoScored (лучшая оценка среди оборонцев "Борнмута"), 6.6 от SofaScore (а тут получилось наравне со Смитом). За 90+ минут украинец трижды вынес мяч, дважды отобрал снаряд и 10 раз его потерял (это не игра слов, реально 10). Один раз Илья был обыгран на дриблинге, три раза из пяти выиграл борьбу за позицию и четыре воздушных дуэли из восьми. Один раз сфолил и один раз заработал нарушение на себе. Точность его пасов составила 75% (30/40).
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Vitality Stadium" (Борнмут)
Главная судья: Ребекка Уэлч (Англия)
"Борнмут" – "Ноттингем Форест" 1:1
Голы: Клюйверт (5) – Хадсон-Одои (45)
"Борнмут": Нето – Смит, Забарный, Сенеси, Келли (Керкез, 83) – Кук, Кристи (Скотт, 56) – Семеньо (Тавернье, 46), Клюйверт (Биллинг, 56), Синистерра (Уаттара, 71) – Соланке
"Ноттингем Форест": Селс – Уильямс (Монтиэль, 78), Омобамиделе, Мурильо, Тавареш – Йетс, Домингес (Данило, 72) – Эланга (Рейна, 78), Гиббс-Уайт, Хадсон-Одои (Рибейру, 90) – Авоньи
Предупреждения: Сенеси (23), Клюйверт (35), Нето (85) – Омобамиделе (55), Йетс (73)
Удаление: Биллинг (84)
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