АПЛ. Борнмут – Ноттингем Форест 1:1. Когда второй тайм лишний

"Борнмут" активно начал поединок и быстро открыл счет. После подачи с корнера Синистерра аккуратно затылком подправил мяч на (в?) дальнюю штангу, где Клюйверт удачно подставил ногу. Джастин все сделал правильно, ведь, кто знает, вдруг снаряд разминулся бы с воротами без его касания (1:0).

Sorry Sini ????



Justin Kluivert was the scorer of our opening goal! pic.twitter.com/OhzdQFvOC1