АПЛ. Челси – Вулверхэмптон 2:4. Ассист от Мудрика не помог лондонцам избежать позора

В прошлом году эти команды встретились прямо в Сочельник, что стало первым противостоянием в АПЛ в такой день с 1995 года. Тот матч завершился мастерской победой "волков" со счетом 2:1 и настроение всем болельщикам "Челси" накануне Рождества было испорчено. Теперь действие перенеслось на "Стэмфорд Бридж" и рождественского настроения уже нет, но получилось ли у футболистов Почеттино наконец порадовать своих болельщиков и оставить их на позитивной волне после матча против "Вулверхэмптона"? Давайте разбираться подробнее.

Места в стартовом составе для Михаила Мудрика не нашлось и это было достаточно ожидаемо, учитывая недавний комментарий Почеттино об украинце и тот факт, что Михаил уже несколько матчей подряд не появляется с первых минут. Поэтому здесь ничего удивительного. Зато интересное решение с выходом в стартовом составе Кристофера Нкунку, недавно залечившего очередную травму.

Первый тайм в целом был максимально равным. Как Нету, Сарабия и Кунья пытались создать что-то у ворот Джордже Петровича, так и Палмер со Стерлином и Нкунку не давали покоя Жозе Са. Команды буквально обменивались полуопасными моментами, ударами издали и прострелами в штрафную площадку. В любом другом матче подобные попытки завершились бы без голов, но не сегодня.

Счет открыли хозяева благодаря стараниям Кайседо и Коула Палмера. Первый мастерски отдал разрезной пас на второго, а Коул хладнокровно положил мяч в дальний угол ворот. Однако пропущенный гол никак не остановил гостей в их попытках забить гол. Сравнять счет удалось достаточно быстро: после потери мяча в центре поля со стороны того же Кайседо и Жуан Гомеш отдал точно на Кунью, который пробивал в дальний угол, но рикошетом от Силвы круглый залетел в ближний. На такой рикошет Петрович среагировать просто не мог.

А потом гостям снова помог рикошет, после атаки через правый фланг, на котором провалился Бен Чилуэлл, Нету протащил мяч в штрафную и прострелил вдоль на Райана Аита-Нури, который в касание пробил не очень сильно, но благодаря рикошету от Акселя Дисаси круглый залетел в ворота. Вот такой холодный душ для Почеттино и его команды, вряд ли они ожидали подобного по итогам первого тайма.

Вторая половина стартовала так же ровно: команды обменялись опасными моментами в исполнении Нету и Стерлинга и продолжили борьбу, только теперь "синие" прекрасно понимали, что им необходимо забивать и догонять, а команда Гари О'Нила могла спокойно отталкиваться от результата. Однако могли - это не значит, что именно так они и сделали.

Очередная потеря от "Челси" в центре поля, пытался перехватить нас Бен Чилуэлл, но от него круглый комфортно выскочил на ногу Педру Нету, который прошел по флангу, легко перегнал ветерана Тьяго Силву и прострелил в центр на Матеуса Кунью, который в касание уже без рикошетов реализовал прекрасную возможность. 1:3 и "Стэмфорд Бридж" полностью затих, а что они могли сказать, их команду просто уничтожили. Хотя и стоит признать, что не без доли везения забивался каждый из сегодняшних голов в ворота Джордже Петровича.

Уже на 72-й минуте на поле вышел Михаил Мудрик, украинец снова идет в игру лишь в тот момент, когда его команда горит с разницей в 2 гола. Не так много времени дал Почеттино украинцу, и все же свой очередной небольшой шанс Михаил получил.

Однако выход украинца, как и выход на замену других игроков атаки и обороны, почти не повлиял на этот матч. В одной из очередной атак в концовке встречи Мало Гюсто пошел в необдуманный подкат против Матеуса Куньи и это несомненный пенальти, который сам Кунья и реализовал, оформив хет-трик. Второй раз за неделю команда Почеттино пропускает 4 гола. После этого Михаил Мудрик выполнил угловой, который конвертировал в гол Тьяго Силва и это голевая передача от украинца, впрочем особых эмоций ни болельщикам, ни игрокам "Челси" этот гол не принес.

Начинался матч достаточно неплохо, но то, что произошло во втором тайме, лучше забыть и не вспоминать. Сегодня одна команда создавала и забивала, а другая - создавала меньше, а даже то, что создавала, реализовать не смогла.

Очередной разгром для "Челси", на этот раз их разбирает не "Ливерпуль", а "Вулверхэмптон". Болельщики клуба досрочно начали покидать трибуны и далеко не все увидели тот голевой пас от Мудрика. Лондонцы опускаются на 11-е место, ведь "волки" после этой победы их опережают и переходят на 10-е место. К Почеттино сегодня будет много острых вопросов.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Челси" — "Вулверхэмптон" 2:4

Голы: Палмер (19), Силва (86) — Кунья (22, 63, 82, с пенальти), Дисаси (43, автогол)

"Челси": Петрович — Гюсто (Гилхрист, 82), Дисаси, Силва, Чилуэлл (Бадиашиль, 82) — Кайседо (Джексон, 63), Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг (Мудрик, 72) — Нкунку (Чуквуэмека, 72)

"Вулверхэмптон": Са — Килман, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина, Гомеш (Доэрти, 90), Аит-Нури (Буэну, 87) — Сарабия (Дойл, 73), Кунья — Нету (Белльгар, 73)

Предупреждения: Гюсто (31), Кайседо (57), Чилуэлл (79) — Семеду (39), Нету (41)