Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Ливерпулем

Настоящая футбольная битва ожидается в 23-м туре АПЛ. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне встречаются лидеры чемпионата - "Арсенал" (3-е место) и "Ливерпуль (1-е место).

Александр Зинченко в третий раз подряд попал в стартовый состав "канониров".

???? Gabriel at the back

⚖️ Jorginho in the middle

⚡️ Havertz leads the line



Let’s give it all we’ve got, Gunners ???? pic.twitter.com/vr103ld8Sg