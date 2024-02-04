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Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Ливерпулем
Центральный поединок тура
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Настоящая футбольная битва ожидается в 23-м туре АПЛ. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне встречаются лидеры чемпионата - "Арсенал" (3-е место) и "Ливерпуль (1-е место).
Александр Зинченко в третий раз подряд попал в стартовый состав "канониров".
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 4, 2024
???? Gabriel at the back
⚖️ Jorginho in the middle
⚡️ Havertz leads the line
Let’s give it all we’ve got, Gunners ???? pic.twitter.com/vr103ld8Sg
Первый свисток от арбитра в поединке "Арсенал" - "Ливерпуль" прозвучит в 18:30. Следите за игрой с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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