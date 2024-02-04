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Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Ливерпулем

Англия

Центральный поединок тура

Зинченко - в стартовом составе Арсенала на матч с Ливерпулем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Настоящая футбольная битва ожидается в 23-м туре АПЛ. На стадионе "Эмирейтс" в Лондоне встречаются лидеры чемпионата - "Арсенал" (3-е место) и "Ливерпуль (1-е место).

Александр Зинченко в третий раз подряд попал в стартовый состав "канониров".

Первый свисток от арбитра в поединке "Арсенал" - "Ливерпуль" прозвучит в 18:30. Следите за игрой с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Виктор Иванчук
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