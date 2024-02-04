Обнародованы оценки Забарного и Мудрика за 23-й тур АПЛ

Завершились 2 матча АПЛ, в которых принимали участие представители Украины. Илья Забарный, традиционно, отыграл полный матч "Борнмута".

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В игре с "Ноттингемом Форест" (1:1) защитник трижды вынес мяч подальше от опасности, дважды отобрал мяч, выиграл 7 единоборств (из 13-ти), 1 раз сфолил, отдал 75% точных пасов (30 из 40-ка), выполнил 10 лонгболов (4 удачных) и 10 раз потерял владение мячом. Статистически-аналитические порталы поставили Илье средние баллы за эту игру: 6,5 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).

Параллельный поединок между "Челси" и "Вулверхэмптоном" зафиксировал победу вторых со счетом 2:4. Михаил Мудрик вышел за лондонцев на 72-ой минуте, заменив Стерлинга. Полузащитник 28 раз коснулся мяча, сделал 70% точных пасов (14 из 20-ти), выиграл одну дуэль из двух, выполнил 1 отбор, 5 раз навешивал в штрафную соперника, 11 раз потерял мяч. Отдельно отмечаем ассист на Силву, после подачи с углового. От WhoScored Михаил имеет 6,7 баллов, а Sofascore вознаградили 7,0 баллами.