  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Обнародованы оценки Забарного и Мудрика за 23-й тур АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обнародованы оценки Забарного и Мудрика за 23-й тур АПЛ

Англия
Обновлено

Как отыграли украинцы?

Обнародованы оценки Забарного и Мудрика за 23-й тур АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завершились 2 матча АПЛ, в которых принимали участие представители Украины. Илья Забарный, традиционно, отыграл полный матч "Борнмута".

В игре с "Ноттингемом Форест" (1:1) защитник трижды вынес мяч подальше от опасности, дважды отобрал мяч, выиграл 7 единоборств (из 13-ти), 1 раз сфолил, отдал 75% точных пасов (30 из 40-ка), выполнил 10 лонгболов (4 удачных) и 10 раз потерял владение мячом. Статистически-аналитические порталы поставили Илье средние баллы за эту игру: 6,5 (WhoScored) и 6,6 (Sofascore).

Читайте такжеМиколенко: У Мудрика такие качества, которые есть не у многих в мире

Параллельный поединок между "Челси" и "Вулверхэмптоном" зафиксировал победу вторых со счетом 2:4. Михаил Мудрик вышел за лондонцев на 72-ой минуте, заменив Стерлинга. Полузащитник 28 раз коснулся мяча, сделал 70% точных пасов (14 из 20-ти), выиграл одну дуэль из двух, выполнил 1 отбор, 5 раз навешивал в штрафную соперника, 11 раз потерял мяч. Отдельно отмечаем ассист на Силву, после подачи с углового. От WhoScored Михаил имеет 6,7 баллов, а Sofascore вознаградили 7,0 баллами.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Англии
yellow-arrow
Центральная игра тура. Арсенал - Ливерпуль. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
АПЛ. Борнмут – Ноттингем Форест 1:1. Когда второй тайм лишний
Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости