Мудрик ассистирует, пенсионеры проигрывают. Челси - Вулверхэмптон 2:4. Видеообзор матча

Матеус Кунья оформил хет-трик, благодаря чему "Вулверхнемптон" одержал удивительную победу над "Челси" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:2.

Именно "синие" вышли вперед благодаря голу Коула Палмера, который забил свой 10-й гол в Премьер-лиге в сезоне, но "волки" переломили ход матча благодаря перфомансу Куньи и автоголу Дисаси.

Во втором тайме Кунья забил второй и третий голы, а Тьяго Силва забил гол престижа, после подачи Мудрика с углового. "Вулвз" впервые с сезона 1974/75 одержали две победы над аристократами в АПЛ.

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