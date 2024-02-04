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Мудрик ассистирует, пенсионеры проигрывают. Челси - Вулверхэмптон 2:4. Видеообзор матча

Англия
Обновлено

Челси - Вулверхэмптон ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Мудрик ассистирует, пенсионеры проигрывают. Челси - Вулверхэмптон 2:4. Видеообзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Матеус Кунья оформил хет-трик, благодаря чему "Вулверхнемптон" одержал удивительную победу над "Челси" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 4:2.

Именно "синие" вышли вперед благодаря голу Коула Палмера, который забил свой 10-й гол в Премьер-лиге в сезоне, но "волки" переломили ход матча благодаря перфомансу Куньи и автоголу Дисаси.

Во втором тайме Кунья забил второй и третий голы, а Тьяго Силва забил гол престижа, после подачи Мудрика с углового. "Вулвз" впервые с сезона 1974/75 одержали две победы над аристократами в АПЛ.

АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
"Челси" - "Вулверхэмптон" 2:4
Голы: Палмер (19), Силва (86) - Кунья (22, 63, 82, с пенальти), Дисаси (43, автогол)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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