Тен Хаг: Когда вы не развиваете последнюю победу, то это ничто

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг прокомментировал уверенную победу его команды над "Вест Хэмом".

Я уже говорил, что когда вы не развиваете последнюю победу, то это ничто. Это было нашей задачей, и ребята с ней справились. Я доволен тем, как мы играли. Мы были угрозой на протяжении всей игры. Когда мы обслуживаем нашу переднюю линию, мы можем забивать голы. Они могут быть прямыми и забивать голы.

Будущее "Манчестер Юнайтед" очень хорошее, потому что у нас есть высокий потенциал. Если мы продолжим этот процесс, я уверен, что мы достигнем высокого уровня.

Мы строим команду, мы подписали молодых игроков и даем им возможности. Это процесс со взлетами и падениями, и мы должны это осознавать. Наши опытные игроки помогут им, они нужны нам, и они помогут молодым игрокам проявить себя.