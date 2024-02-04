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Тен Хаг: Когда вы не развиваете последнюю победу, то это ничто
Подытожил победу над Вест Хэмом
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Тен Хаг прокомментировал уверенную победу его команды над "Вест Хэмом".
Я уже говорил, что когда вы не развиваете последнюю победу, то это ничто. Это было нашей задачей, и ребята с ней справились. Я доволен тем, как мы играли. Мы были угрозой на протяжении всей игры. Когда мы обслуживаем нашу переднюю линию, мы можем забивать голы. Они могут быть прямыми и забивать голы.
Будущее "Манчестер Юнайтед" очень хорошее, потому что у нас есть высокий потенциал. Если мы продолжим этот процесс, я уверен, что мы достигнем высокого уровня.
Мы строим команду, мы подписали молодых игроков и даем им возможности. Это процесс со взлетами и падениями, и мы должны это осознавать. Наши опытные игроки помогут им, они нужны нам, и они помогут молодым игрокам проявить себя.
Предыдущий матч "красные дьяволы" тоже выиграли - несколько дней назад был одолен "Вулверхэмптон" (3:4). Сейчас "МЮ" размещается на шестом месте АПЛ.
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