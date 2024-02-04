АПЛ. Арсенал – Ливерпуль 3:1. День подарков на Эмирейтс

Команда Микеля Артеты наконец получила шанс сократить отставание от "Ливерпуля" и полноценно ворваться в гонку за чемпионство, ведь многие эксперты утверждают, что это будет погоня между двумя: "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". Однако "Арсенал" всегда был где-то поблизости и из-за того, что мерсисайдцы уже давно не теряли очков, приблизиться к ним не получалось. Недавно в очном матче на "Энфилде" команды расписали мировую, теперь на "Эмирейтс" лондонцы выглядели даже фаворитами.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и провел достаточно уверенный первый тайм, после которого Микель Артети почему-то решил заменить украинца и вместо него выпустил Якуба Кивиора. Это была замена, которая не поддавалось законам логики, по крайней мере обычных болельщиков. Возможно, у Александра было какое-то повреждение, которое не позволило ему продолжить игру, это выглядит как наиболее логичный вариант.

Но что же мы увидели на поле в этом матче за 6 очков? Очень уверенное и активное начало от "Арсенала", подопечные Артеты буквально задушили собственного соперника на первых минутах благодаря прессингу. Первый острый момент был после стремительной контратаки, которую начал Мартинелли, именно бразилец пролетел по флангу и подал в штрафную на Сака, а последнему не хватило буквально немного, чтобы нанести акцентированный удар головой, повезло мерсисайдцам.

Однако впоследствии Сака уже не простил своего соперника. Классный пас от Эдегора из глубины вывел Кая Хаверца на свидание с Алиссоном, но немец очень неумело пробил точно в бразильского голкипера. Повезло, что на добивании первым оказался Букайо Сака, на этот раз он уверенно пробил и открыл счет в матче. И до конца первого тайма мы практически не видели "Ливерпуль" в атаке. Команду Клоппа хорошенько закрыли и сильно ограничили владение мячом. К подобному ливерпульцы не привыкли и видеть их в роли команды, которая порой просто не знает, как пройти своего соперника, было странно. Только за это "Арсеналу" можно было поставить оценку отлично за этот тайм.

И мы бы так и сделали, если бы не ошибка на последних секундах уже компенсированного времени. Выиграл Диас верховую борьбу и сбросил на Райана Гравенберха, который сразу же отправил круглого на колумбийца. Казалось, что Салиба полностью оттеснил Диаса от мяча и все под контролем, однако Луис сумел вставить свою ногу и толкнуть мяч в сторону ворот, после чего круглый попал в руку Габриэлу и полетел в ворота. На ровном месте, когда гости не имели моментов и выглядели очень посредственно, им удалось сравнять счет и сильно изменить планы каждого из наставников по поводу разговора со своими подопечными в перерыве.

После перерыва перед нами предстал уже другой "Ливерпуль", они начали находить зоны, забегать в них и отдавать своевременные передачи для развития таких атак. Но реализовать эти шансы они не смогли, зато "Ливерпуль" по-джентльменски решил также подарить гол своему сопернику, чтобы все было максимально честно. Заброс от Габриэла из глубины на Мартинелли, которого казалось бы удачно оттеснил Вирджил ван Дейк и мяч должен был выбивать Алиссон, который выбежал на опережение. Впрочем бразилец не попал по мячу, поэтому и позволил своему соотечественнику Мартинелли легко забить в пустые ворота. Подарком на подарок, так сказать.

Реакцией команды Артеты на этот гол стал уход в оборону, куда массированнее и ниже стали обороняться "канониры", однако у них это очень удачно получалось раньше, так почему бы не повторить? Среди моментов у мерсисайдцев вспоминается неплохой удар от Мак Аллистера из-за пределов штрафной площадки. На 89-й минуте произошла большая неприятность для всех болельщиков "Арсенала", ведь Букайо Сака из-за повреждения не смог продолжить матч. Учитывая важность этого игрока для своей команды, потенциальная потеря Букайо может стать чрезвычайно болезненной. Хотя мы пока не знаем серьезности этого повреждения.

Великолепная работа от Эдегора, Райса и всей линии обороны позволили "канонирам" полностью остановить этот "Ливерпуль". Более того, на последних минутах они были даже ближе к третьему голу, чем их соперники ко второму. Также на 85-й минуте впервые в этом сезоне на поле появился Тьяго Алькантара, но магии от испанца мы так и не увидели.

А еще через 3 минуты Ибраима Конате расписался в поражении своей команды, получив вторую желтую карточку и досрочно покинув пределы поля. Казалось, что одной ошибки от Алиссона и ван Дейка на сегодня хватит, однако уже в компенсированное время Леандро Троссар мастерски прорвался по флангу мимо Харви Эллиотта и с острого угла пробил точно в голкипера, но небольшой и малозаметный рикошет дезориентировал бразильца и круглый пролетел ему прямо между ног. 3:1 как приговор и заявление "Арсенала" о реальных планах на титул.

Это была очень классная и, несмотря на определенные ошибки, заслуженная победа команды Микеля Артеты. Теперь эти команды в таблице разделяет всего 2 балла, пока что Клопп остается на вершине, но это был хороший удар по амбициям мерсисайдцев.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Арсенал" — "Ливерпуль" 3:1

Голы: Сака (14), Мартинелли (67), Троссар (90+2) — Габриэл (45+3, автогол)

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивиор, 46) — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака (Нелсон, 79), Хаверц, Мартинелли (Троссар, 74)

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Робертсон, 58), Конате, ван Дейк, Гомес (Тьяго, 85) — Гравенберх (Эллиотт, 58), Мак Аллистер, Джонс — Жота, Гакпо (Нуньес, 58), Диас

Предупреждения: Уайт (31), Габриэл (57), Кивиор (69), Салиба (90+1), Райс (90+4), Хаверц (90+5) — Гомес (25), Конате (55), Нуньес (90)

Удаление: Конате (88)