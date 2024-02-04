Артета заменил Зинченко в перерыве игры с Ливерпулем

В Лондоне продолжается центральный поединок 23-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" противостоит "Ливерпулю". После первого тайма счет 1:1. За канониров отличился Сака, а "Ливерпулю" помог автогол Габриэла.

Менеджер "Арсенала" Микель Артета решил снять после первого тайма Александра Зинченко. Вместо него вышел Якуб Кивер. Причины замены пока неизвестны.

Александр за 45 минут отдал 15 точных пасов из 17-ти, выполнил 1 удачный лонгбол, 1 раз нарушил правила, выиграл 3 единоборства из 5-ти, совершил 2 отбора, однажды удачно пошел в дриблинг и трижды потерял мяч. Статистики из WhoScored выставили Зинченку за данный матч 6,3 балла, а их коллеги из Sofascore - 6,8.