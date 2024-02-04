  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Почеттино: Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Почеттино: Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба

Англия
Обновлено

Послематчевый комментарий

Почеттино: Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение "Вулверхэмптону" дома со счетом 2:4.

Когда мы забили, игра была за нас. Затем, когда мы пропустили, мы начинаем нервничать, и мы плохо справились со стрессом. Было трудно управлять командой, стресс. У нас были моменты для счета 2:2, но потом мы пропустили третий. Разочарован, я прошу прощения у болельщиков и благодарю тех, кто остался и поддерживал команду до конца. Нам жаль.

Мы начали играть с нервозностью, принимали необдуманные решения. Нам нужно перезагрузиться и быть готовыми к [повторному матчу четвертого раунда] Кубка Англии в среду против "Астон Виллы". Конечно, разочарование огромное.

Мы не можем падать, это тяжелый момент, но это момент, чтобы быть вместе, искать решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.

Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба. Это другой проект, и это всегда вопрос времени, но мне трудно всегда просить время, время, время, и это нормально, что терпение не бесконечно.

"Челси" опустился на 11-е место АПЛ, а их сегодняшние оппоненты наоборот - поднялись на 10-е.

По теме
yellow-arrow
Тьяго Алькантара вернулся на поле впервые за девять месяцев
yellow-arrow
Борьба низов турнирной таблицы. Борнмут - Ноттингем Форест 1:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Брентфорд – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Arthas (Севастополь)
04.02.2024 в 21:20
"У нас були моменти для рахунку 2:2" Це як? Якщо вони програвали 1-4
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Arthas (Севастополь)
04.02.2024 в 21:20
"У нас були моменти для рахунку 2:2" Це як? Якщо вони програвали 1-4
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости