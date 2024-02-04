Почеттино: Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба

Менеджер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал поражение "Вулверхэмптону" дома со счетом 2:4.

Когда мы забили, игра была за нас. Затем, когда мы пропустили, мы начинаем нервничать, и мы плохо справились со стрессом. Было трудно управлять командой, стресс. У нас были моменты для счета 2:2, но потом мы пропустили третий. Разочарован, я прошу прощения у болельщиков и благодарю тех, кто остался и поддерживал команду до конца. Нам жаль.

Мы начали играть с нервозностью, принимали необдуманные решения. Нам нужно перезагрузиться и быть готовыми к [повторному матчу четвертого раунда] Кубка Англии в среду против "Астон Виллы". Конечно, разочарование огромное.

Мы не можем падать, это тяжелый момент, но это момент, чтобы быть вместе, искать решения и пытаться помочь команде с нашими решениями.

Это нормально, что мы не соответствуем истории клуба. Это другой проект, и это всегда вопрос времени, но мне трудно всегда просить время, время, время, и это нормально, что терпение не бесконечно.