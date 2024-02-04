Михаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?

После очередного поражения лондонского "Челси" против "Вулверхэмптона", в котором Михаил Мудрик вышел на замену и отдал голевую передачу, один из продавцов кроссовок с никнеймом Fedorsneakers, который является болельщиком лондонского клуба, выложил скриншот из личной переписки между ним и украинским вингером.

На скриншоте видно, что болельщик очень резко отзывается об игре Михаила и критикует того, предлагая проводить отдельные индивидуальные тренировки. На что Михаил ответил ему: "Давай сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов". На такое сообщение болельщик ответил, что готов давать Мудрику деньги из собственного кармана за каждый гол украинца за "Челси".

Сама переписка была еще в декабре, перед матчем лондонского "Челси" с "Эвертоном". Однако опубликовать ее болельщик решил только сейчас.