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Михаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?

Англия

Украинец ответил болельщику "Челси" на хейт предложением сыграть 1 на 1

Михаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После очередного поражения лондонского "Челси" против "Вулверхэмптона", в котором Михаил Мудрик вышел на замену и отдал голевую передачу, один из продавцов кроссовок с никнеймом Fedorsneakers, который является болельщиком лондонского клуба, выложил скриншот из личной переписки между ним и украинским вингером.

На скриншоте видно, что болельщик очень резко отзывается об игре Михаила и критикует того, предлагая проводить отдельные индивидуальные тренировки. На что Михаил ответил ему: "Давай сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов". На такое сообщение болельщик ответил, что готов давать Мудрику деньги из собственного кармана за каждый гол украинца за "Челси".

Сама переписка была еще в декабре, перед матчем лондонского "Челси" с "Эвертоном". Однако опубликовать ее болельщик решил только сейчас.

Михаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов? - изображение 1
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Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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1 голосов
Источник:
Frank Khalid
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
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magnum power (БОМЖ)
04.02.2024 в 21:53
ну звичайно. це ж Мудрик винний, що Челсі – стадо баранів, а не єдина команда.
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Комментарии 2
magnum power (БОМЖ)
04.02.2024 в 21:53
ну звичайно. це ж Мудрик винний, що Челсі – стадо баранів, а не єдина команда.
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litbessv
04.02.2024 в 21:31
Краще б мовчав
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