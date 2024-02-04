Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Мудрик ответил на хейт болельщика: Сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов?
Украинец ответил болельщику "Челси" на хейт предложением сыграть 1 на 1
Getty Images / Global Images Ukraine
После очередного поражения лондонского "Челси" против "Вулверхэмптона", в котором Михаил Мудрик вышел на замену и отдал голевую передачу, один из продавцов кроссовок с никнеймом Fedorsneakers, который является болельщиком лондонского клуба, выложил скриншот из личной переписки между ним и украинским вингером.
На скриншоте видно, что болельщик очень резко отзывается об игре Михаила и критикует того, предлагая проводить отдельные индивидуальные тренировки. На что Михаил ответил ему: "Давай сыграем 1 на 1 на 10 тысяч фунтов". На такое сообщение болельщик ответил, что готов давать Мудрику деньги из собственного кармана за каждый гол украинца за "Челси".
Сама переписка была еще в декабре, перед матчем лондонского "Челси" с "Эвертоном". Однако опубликовать ее болельщик решил только сейчас.
Популярное сейчас
- Промоутер Усика рассказал, при каких условиях в бокс может вернуться Кличко
- Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая
- Гельзин: Надеюсь такой мразоты, как Павелко, больше не будет в украинском футболе
- Экс-форвард Челси - про 4 попадания Нуньеса в каркас ворот: Никогда такого не видел
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Комментарии 2