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Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем

Англия
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Украинец получил повреждение

Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко вышел в старте "Арсенала" на поединок с "Ливерпулем". Однако, после первого тайма менеджер канониров Микель Артета снял Александра с игры.

После матча Артета сообщил, что Зинченко почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Из-за этого он не смог продолжить матч.

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Следующий матч у "Арсенала" запланирован на 11-е февраля. Тогда команда украинца сыграет с "Вест Хэмом".

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Источник:
Sam Dean
Опубликовал: Виктор Иванчук
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