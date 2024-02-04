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Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем
Украинец получил повреждение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зинченко вышел в старте "Арсенала" на поединок с "Ливерпулем". Однако, после первого тайма менеджер канониров Микель Артета снял Александра с игры.
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После матча Артета сообщил, что Зинченко почувствовал проблемы с икроножной мышцей. Из-за этого он не смог продолжить матч.
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Следующий матч у "Арсенала" запланирован на 11-е февраля. Тогда команда украинца сыграет с "Вест Хэмом".
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Источник:Sam Dean
Опубликовал: Виктор Иванчук
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