  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Мы недостаточно играли в футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Мы недостаточно играли в футбол

Англия

Три очка конкуренту

Клопп: Мы недостаточно играли в футбол

xsport

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после проигранного поединка "Арсеналу" на выезде (3:1) пообщался с журналистами.

В целом мы можем признать, что Арсенал заслуживает три очка. Обстоятельства были немного странные. Гол для нас был похож на кубковый матч. В кубковом матче мы имели еще больше шансов.

Мы забили гол в перерыве, не нанеся ни одного удара по воротам. Нам сегодня пришлось адаптироваться ко многим моментам. Мы нашли свой путь в игру, у нас были пасы и ситуации, когда было близко, а затем второй тайм.

Мы дали им весь импульс. Мы владели мячом и просто не имели завершающих ударов. Мы недостаточно играли в футбол. Мы были недостаточно вовлечены в игру, мы хотели больше Трента на фланге.

"Ливерпуль" остается на первом месте АПЛ с 51-м очком. "Арсенал" теперь второй, имея на 2 балла меньше.

По теме
yellow-arrow
Тьяго Алькантара вернулся на поле впервые за девять месяцев
yellow-arrow
Борьба низов турнирной таблицы. Борнмут - Ноттингем Форест 1:1. Видеообзор матча
yellow-arrow
Брентфорд – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
skysports.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости