Клопп: Мы недостаточно играли в футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после проигранного поединка "Арсеналу" на выезде (3:1) пообщался с журналистами.

В целом мы можем признать, что Арсенал заслуживает три очка. Обстоятельства были немного странные. Гол для нас был похож на кубковый матч. В кубковом матче мы имели еще больше шансов.

Мы забили гол в перерыве, не нанеся ни одного удара по воротам. Нам сегодня пришлось адаптироваться ко многим моментам. Мы нашли свой путь в игру, у нас были пасы и ситуации, когда было близко, а затем второй тайм.

Мы дали им весь импульс. Мы владели мячом и просто не имели завершающих ударов. Мы недостаточно играли в футбол. Мы были недостаточно вовлечены в игру, мы хотели больше Трента на фланге.