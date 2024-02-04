Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп: Мы недостаточно играли в футбол
Три очка конкуренту
xsport
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после проигранного поединка "Арсеналу" на выезде (3:1) пообщался с журналистами.
В целом мы можем признать, что Арсенал заслуживает три очка. Обстоятельства были немного странные. Гол для нас был похож на кубковый матч. В кубковом матче мы имели еще больше шансов.
Мы забили гол в перерыве, не нанеся ни одного удара по воротам. Нам сегодня пришлось адаптироваться ко многим моментам. Мы нашли свой путь в игру, у нас были пасы и ситуации, когда было близко, а затем второй тайм.
Мы дали им весь импульс. Мы владели мячом и просто не имели завершающих ударов. Мы недостаточно играли в футбол. Мы были недостаточно вовлечены в игру, мы хотели больше Трента на фланге.
"Ливерпуль" остается на первом месте АПЛ с 51-м очком. "Арсенал" теперь второй, имея на 2 балла меньше.
Популярное сейчас
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Промоутер Усика рассказал, при каких условиях в бокс может вернуться Кличко
- "Видео с Януковичем": Зозуля потролил экс-директора каналов Футбол Денисова за его прошлое
- Ди Мария - о Гарначо: На его месте я бы не стал праздновать в стиле Роналду
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО