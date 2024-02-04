Брентфорд – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После победы "Арсенала" над "Ливерпулем" лондонцы сбросили "горожан" со второго места в турнирной таблице. Да, у команды Гвардиолы остается еще два матча в запасе, но это же не значит, что у них автоматически будет 6 очков, для этого нужно работать.

И матч с "Брентфордом" сейчас является одним из таких, для возвращения на второе место манчестерской команде необходимо побеждать. Да и вообще для поддержания борьбы за титул нужны три балла. Смогут ли они одолеть крепкий "Брентфорд" с Айвеном Тоуни?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 5 февраля.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

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