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Брентфорд – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола должен возвращаться по крайней мере на второе место
Getty Images / Global Images Ukraine
После победы "Арсенала" над "Ливерпулем" лондонцы сбросили "горожан" со второго места в турнирной таблице. Да, у команды Гвардиолы остается еще два матча в запасе, но это же не значит, что у них автоматически будет 6 очков, для этого нужно работать.
И матч с "Брентфордом" сейчас является одним из таких, для возвращения на второе место манчестерской команде необходимо побеждать. Да и вообще для поддержания борьбы за титул нужны три балла. Смогут ли они одолеть крепкий "Брентфорд" с Айвеном Тоуни?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 5 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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