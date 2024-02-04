Борьба низов турнирной таблицы. Борнмут - Ноттингем Форест 1:1. Видеообзор матча

"Ноттингем Форест" отрывается на два очка от последней тройки.

Клюйверт открыл счет в матче с "вишнями", но Хадсон-Одои принес "лесникам" очко, сравняв счет в матче с "Борнмутом".

Во втором тайме не произошло ничего интересного, кроме удаления Биллинга на 84-й минуте. Однако коллективу Забарного все же удалось удержать ничью.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Vitality Stadium" (Борнмут)

Арбитриня: Ребекка Уэлч (Англия)

"Борнмут" - "Ноттингем Форест" 1:1

Голы: Клюйверт (5) - Хадсон-Одои (45)