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Борьба низов турнирной таблицы. Борнмут - Ноттингем Форест 1:1. Видеообзор матча
Борнмут - Ноттингем Форест ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Ноттингем Форест" отрывается на два очка от последней тройки.
Клюйверт открыл счет в матче с "вишнями", но Хадсон-Одои принес "лесникам" очко, сравняв счет в матче с "Борнмутом".
Во втором тайме не произошло ничего интересного, кроме удаления Биллинга на 84-й минуте. Однако коллективу Забарного все же удалось удержать ничью.
АПЛ, 23-й тур
Стадион: "Vitality Stadium" (Борнмут)
Арбитриня: Ребекка Уэлч (Англия)
"Борнмут" - "Ноттингем Форест" 1:1
Голы: Клюйверт (5) - Хадсон-Одои (45)
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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