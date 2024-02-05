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Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Эрлинг Холанд готов к полноценному возвращению

Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Норвежский нападающий "Манчестер Сити" пропустил фактически месяц из-за травмы и даже на прошлой неделе осторожно вышел на замену в матче против "Бернли". Теперь все готовятся к полноценному возвращению бомбардира в стартовый состав.

Холанд сказал, что он очень скучает по футболу и по голам, он устал сидеть без игры. Увидим ли мы на поле того самого злого Эрлинга?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 4 февраля.

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Английская Премьер-лига. 23 тур.

5 февраля. 22:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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