Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" пропустил фактически месяц из-за травмы и даже на прошлой неделе осторожно вышел на замену в матче против "Бернли". Теперь все готовятся к полноценному возвращению бомбардира в стартовый состав.

Холанд сказал, что он очень скучает по футболу и по голам, он устал сидеть без игры. Увидим ли мы на поле того самого злого Эрлинга?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 4 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Английская Премьер-лига. 23 тур.

5 февраля. 22:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.