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Брентфорд – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эрлинг Холанд готов к полноценному возвращению
Getty Images / Global Images Ukraine
Норвежский нападающий "Манчестер Сити" пропустил фактически месяц из-за травмы и даже на прошлой неделе осторожно вышел на замену в матче против "Бернли". Теперь все готовятся к полноценному возвращению бомбардира в стартовый состав.
Холанд сказал, что он очень скучает по футболу и по голам, он устал сидеть без игры. Увидим ли мы на поле того самого злого Эрлинга?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 4 февраля.
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Английская Премьер-лига. 23 тур.
5 февраля. 22:00. Лондон. "Брентфорд Комьюнити"
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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