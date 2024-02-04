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Подарок на день рождения Гойлунду. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0. Видеообзор матча

Англия

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Подарок на день рождения Гойлунду. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0. Видеообзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" уверенно расправляется со своим соперником на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" забивают три безответных мяча. В очередном поединке отличился Хойлунд, который забил в свой 21-й день рождения. Дубль оформил Гарначо и показал эффектное празднование вместе со своими партнерами.

Это очередная победа "Юнайтед" в АПЛ которая поднимает их на 6-ю строчку. Они продолжают свой непобедимый старт 2024-го года.

АПЛ, 23-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Гойлунд 23, Гарначо 49, 84

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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