Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Подарок на день рождения Гойлунду. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0. Видеообзор матча
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" уверенно расправляется со своим соперником на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" забивают три безответных мяча. В очередном поединке отличился Хойлунд, который забил в свой 21-й день рождения. Дубль оформил Гарначо и показал эффектное празднование вместе со своими партнерами.
Это очередная победа "Юнайтед" в АПЛ которая поднимает их на 6-ю строчку. Они продолжают свой непобедимый старт 2024-го года.
АПЛ, 23-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Эндрю Мэдли
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 3:0
Голы: Гойлунд 23, Гарначо 49, 84
Популярное сейчас
- Артета заменил Зинченко в перерыве игры с Ливерпулем
- Усик спел о Фьюри известную украинскую песню
- Фьюри назвал Усика уродом и пообещал нокаутировать 18 мая
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО