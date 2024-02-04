Подарок на день рождения Гойлунду. Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0. Видеообзор матча

"Манчестер Юнайтед" уверенно расправляется со своим соперником на "Олд Траффорд". "Красные дьяволы" забивают три безответных мяча. В очередном поединке отличился Хойлунд, который забил в свой 21-й день рождения. Дубль оформил Гарначо и показал эффектное празднование вместе со своими партнерами.

Это очередная победа "Юнайтед" в АПЛ которая поднимает их на 6-ю строчку. Они продолжают свой непобедимый старт 2024-го года.

АПЛ, 23-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Эндрю Мэдли

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 3:0

Голы: Гойлунд 23, Гарначо 49, 84