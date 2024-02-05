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Манчестер Юнайтед может лишиться ключевого защитника, который только восстановился после 4 месяцев в лазарете

Англия

Неутешительные новости для красных дьяволов

Манчестер Юнайтед может лишиться ключевого защитника, который только восстановился после 4 месяцев в лазарете

Mundo Albiceleste

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Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес будет проходить обследование после того, как получил травму колена во время игры своей команды против "Вест Хэма" в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги (3:0). Об этом журналистам Sky и BBC сообщил наставник "манкунианцев" Эрик Тэн Хаг.

"Я не могу рассказать подробностей, но кажется, что дела плохи. Мы должны дождаться подробностей и постановки правильного диагноза в ближайшие дни. Посмотрим, что происходит. На данный момент мы очень расстроены этим, но, надеюсь, все не так уж плохо. Мы можем только молиться.

"Это плохая новость и для Лисандро, и для команды. Он только возвращается, и является очень важным игроком для нас. В прошлом сезоне, когда он вылетел, я почувствовал снижение общего уровня игры. Он привносит боевой дух в команду, кроме своих футбольных способностей.

Он упорно работал, чтобы вернуться сейчас. Похоже, ему придется пропустить несколько игр из-за травмы"

Напомним, что Мартинес получил травму в результате контакта с защитником "Вест Хэма" Владимиром Цоуфалом. Это был только 4-й поединок для аргентинца после возвращения в строй.

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Источник:
man utd
Опубликовал: Александр Бураков
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