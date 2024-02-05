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Манчестер Юнайтед может лишиться ключевого защитника, который только восстановился после 4 месяцев в лазарете
Неутешительные новости для красных дьяволов
Mundo Albiceleste
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес будет проходить обследование после того, как получил травму колена во время игры своей команды против "Вест Хэма" в матче 23-го тура английской Премьер-Лиги (3:0). Об этом журналистам Sky и BBC сообщил наставник "манкунианцев" Эрик Тэн Хаг.
"Я не могу рассказать подробностей, но кажется, что дела плохи. Мы должны дождаться подробностей и постановки правильного диагноза в ближайшие дни. Посмотрим, что происходит. На данный момент мы очень расстроены этим, но, надеюсь, все не так уж плохо. Мы можем только молиться.
"Это плохая новость и для Лисандро, и для команды. Он только возвращается, и является очень важным игроком для нас. В прошлом сезоне, когда он вылетел, я почувствовал снижение общего уровня игры. Он привносит боевой дух в команду, кроме своих футбольных способностей.
Он упорно работал, чтобы вернуться сейчас. Похоже, ему придется пропустить несколько игр из-за травмы"
Напомним, что Мартинес получил травму в результате контакта с защитником "Вест Хэма" Владимиром Цоуфалом. Это был только 4-й поединок для аргентинца после возвращения в строй.
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