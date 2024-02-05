  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Ливерпуль - возможно, лучшая команда Европы, это важная победа
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Ливерпуль - возможно, лучшая команда Европы, это важная победа

Англия

Тренер доволен победой над Ливерпулем

Артета: Ливерпуль - возможно, лучшая команда Европы, это важная победа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Микель Артета рад, что "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" (3:1).

"Было больно пропустить такой гол, особенно учитывая наше выступление в первом тайме и созданные моменты. Но нам нельзя было жалеть себя, необходимо было отреагировать, потому что на кону было многое.

Нам пришлось немного потерпеть, соперник атаковал свободные зоны, и лучше от него не пропускать.

"Ливерпуль" изменил схему, и нам пришлось поставить футболиста в центр.

Суть послания команде была в том, что сложные моменты будут, но важно их пережить. Мы действовали беспощадно, когда возникали возможности, и добились важной победы.

"Ливерпуль" сейчас - это, возможно, лучшая команда Европы. Мы далеко продвинулись, и теперь нам нужна стабильность. "Ливерпуль" же играет на таком уровне уже 6-7 лет.

Эта победа придаст нам импульс, мы вернулись в гонку - это радует", - сказал главный тренер "Арсенала" в эфире Sky Sports.

Читайте также АПЛ. Арсенал – Ливерпуль 3:1. День подарков на Эмирейтс
По теме
yellow-arrow
Клопп - про гонку за АПЛ: Мы всегда ожидаем, что Сити выиграет все свои матчи
yellow-arrow
Мойес установил антирекорд АПЛ по количеству поражений в тренерской карьере
yellow-arrow
О'Хара: Мудрик за 70 миллионов сейчас не стоит и семи фунтов
Арсенал (Лондон) Микель Артета Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости