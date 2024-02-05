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Артета: Ливерпуль - возможно, лучшая команда Европы, это важная победа
Тренер доволен победой над Ливерпулем
Getty Images / Global Images Ukraine
Микель Артета рад, что "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" (3:1).
"Было больно пропустить такой гол, особенно учитывая наше выступление в первом тайме и созданные моменты. Но нам нельзя было жалеть себя, необходимо было отреагировать, потому что на кону было многое.
Нам пришлось немного потерпеть, соперник атаковал свободные зоны, и лучше от него не пропускать.
"Ливерпуль" изменил схему, и нам пришлось поставить футболиста в центр.
Суть послания команде была в том, что сложные моменты будут, но важно их пережить. Мы действовали беспощадно, когда возникали возможности, и добились важной победы.
"Ливерпуль" сейчас - это, возможно, лучшая команда Европы. Мы далеко продвинулись, и теперь нам нужна стабильность. "Ливерпуль" же играет на таком уровне уже 6-7 лет.
Эта победа придаст нам импульс, мы вернулись в гонку - это радует", - сказал главный тренер "Арсенала" в эфире Sky Sports.
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