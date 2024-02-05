Клопп - про гонку за АПЛ: Мы всегда ожидаем, что Сити выиграет все свои матчи

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу чемпионской гонки за трофей английской Премьер-Лиги.

"Слушайте, если вы хотите найти специалиста по чемпионству в Англии, то я, вероятно, не тот человек, которого нужно спросить, потому что большую часть времени мы финишировали вторыми. После финального свистка я ни секунды не думал о количестве матчей "Манчестер Сити". О том, с кем и как они сыграют. Ни на секунду. Мы должны играть в пределах нашего потенциала. Надо решать трудности в игре, а потом увидим, чем это закончится. Но гарантии нет ни на что.

Я не нервничал из-за двух игр "Сити" в запасе. Мы всегда ожидаем, что они выиграют все игры. Нам даже не нужно наблюдать за ними – даже когда они проигрывают 0-1, матчи всегда заканчиваются со счетом 3-1. Всё хорошо. Для нас на самом деле ничего не изменилось. Мы хотели выиграть, но наши усилия в течение 90 минут оказались недостаточными", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.