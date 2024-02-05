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Клопп - про гонку за АПЛ: Мы всегда ожидаем, что Сити выиграет все свои матчи

Англия

Наставник мерсисайдцев не считает, что задача его команды значительно изменилась

Клопп - про гонку за АПЛ: Мы всегда ожидаем, что Сити выиграет все свои матчи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу чемпионской гонки за трофей английской Премьер-Лиги.

"Слушайте, если вы хотите найти специалиста по чемпионству в Англии, то я, вероятно, не тот человек, которого нужно спросить, потому что большую часть времени мы финишировали вторыми. После финального свистка я ни секунды не думал о количестве матчей "Манчестер Сити". О том, с кем и как они сыграют. Ни на секунду. Мы должны играть в пределах нашего потенциала. Надо решать трудности в игре, а потом увидим, чем это закончится. Но гарантии нет ни на что.

Я не нервничал из-за двух игр "Сити" в запасе. Мы всегда ожидаем, что они выиграют все игры. Нам даже не нужно наблюдать за ними – даже когда они проигрывают 0-1, матчи всегда заканчиваются со счетом 3-1. Всё хорошо. Для нас на самом деле ничего не изменилось. Мы хотели выиграть, но наши усилия в течение 90 минут оказались недостаточными", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

На данный момент "Ливерпуль" обходит "Манчестер Сити" на 5 очков, однако "горожане" имеют дополнительные две игры в запасе.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 12:35
У ВАС всегда начинаете хорошо а потом обделываетесь
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
05.02.2024 в 12:35
У ВАС всегда начинаете хорошо а потом обделываетесь
Ответить
0
0

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