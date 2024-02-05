Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рой Кин: Ливерпуль оборонялся, как команда паба
Легенда МЮ не подбирает слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports, Рой Кин, раскритиковал игру "Ливерпуля" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:3).
"С точки зрения интенсивности от первого до последнего свистка я не могу поверить, насколько плохо выглядел "Ливерпуль". Надо отдать должное "Арсеналу" – они были на высоте, и добились результата.
То, как играл "Ливерпуль" в обороне, голы, которые они забивали, - это смахивало на защиту команды паба", - сказал ирландец в интервью Sky Sports.
Отметим, что после игры "Ливерпуль" остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко за 23 игры. "Арсенал", в то же время, набрал 49 очков за 23 поединка, и поднялся на второе место в чемпионате.
Популярное сейчас
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- Названа оценка Зинченко за первый тайм с Ливерпулем
- Анчелотти - про Лунина: Он очень хорошо справился
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО