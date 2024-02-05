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Рой Кин: Ливерпуль оборонялся, как команда паба

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Легенда МЮ не подбирает слова

Рой Кин: Ливерпуль оборонялся, как команда паба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports, Рой Кин, раскритиковал игру "Ливерпуля" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:3).

"С точки зрения интенсивности от первого до последнего свистка я не могу поверить, насколько плохо выглядел "Ливерпуль". Надо отдать должное "Арсеналу" – они были на высоте, и добились результата.

То, как играл "Ливерпуль" в обороне, голы, которые они забивали, - это смахивало на защиту команды паба", - сказал ирландец в интервью Sky Sports.

Отметим, что после игры "Ливерпуль" остался на первой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко за 23 игры. "Арсенал", в то же время, набрал 49 очков за 23 поединка, и поднялся на второе место в чемпионате.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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