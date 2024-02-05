Рой Кин: Ливерпуль оборонялся, как команда паба

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт Sky Sports, Рой Кин, раскритиковал игру "Ливерпуля" в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с "Арсеналом" (1:3).

"С точки зрения интенсивности от первого до последнего свистка я не могу поверить, насколько плохо выглядел "Ливерпуль". Надо отдать должное "Арсеналу" – они были на высоте, и добились результата.

То, как играл "Ливерпуль" в обороне, голы, которые они забивали, - это смахивало на защиту команды паба", - сказал ирландец в интервью Sky Sports.