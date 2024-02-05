Игрок АПЛ прошёл реабилитацию из-за употребления веселящего газа

Футболист клуба английской Премьер-Лиги отправлен на реабилитацию после употребления веселящего газа.

Как сообщает The Sun, это первый случай в истории чемпионата. Имя игрока не раскрывается. Отмечается, что речь идёт о "звезде АПЛ". Он был госпитализирован в медицинский центр после обращения о помощи со стороны обеспокоенной семьи.

За несколько недель до Рождества сотрудники полиции остановили автомобиль, одним из пассажиром которого был этот футболист, и обнаружили в нем десятки канистр с запрещенным газом. Тем не менее, начать действовать полиция не смогла, так как у них не было точных доказательств о том, кому они принадлежат. Впрочем, родственники игрока узнали о произошедшем, и обратилась за помощью к клубу. Реабилитацию также могут пройти и другие футболисты с той же зависимостью.

В ноябре 2023 года употребление и хранение закиси азота в Англии было признано незаконным и уголовно преследуемым. Данный газ приравнивается к наркотику класса С. Его длительное употребление может привести к депрессии, потере памяти, недержанию мочи, галлюцинациям и повреждению нервов.