Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок АПЛ прошёл реабилитацию из-за употребления веселящего газа
Это первый случай в истории АПЛ
The Mirror
Футболист клуба английской Премьер-Лиги отправлен на реабилитацию после употребления веселящего газа.
Как сообщает The Sun, это первый случай в истории чемпионата. Имя игрока не раскрывается. Отмечается, что речь идёт о "звезде АПЛ". Он был госпитализирован в медицинский центр после обращения о помощи со стороны обеспокоенной семьи.
За несколько недель до Рождества сотрудники полиции остановили автомобиль, одним из пассажиром которого был этот футболист, и обнаружили в нем десятки канистр с запрещенным газом. Тем не менее, начать действовать полиция не смогла, так как у них не было точных доказательств о том, кому они принадлежат. Впрочем, родственники игрока узнали о произошедшем, и обратилась за помощью к клубу. Реабилитацию также могут пройти и другие футболисты с той же зависимостью.
В ноябре 2023 года употребление и хранение закиси азота в Англии было признано незаконным и уголовно преследуемым. Данный газ приравнивается к наркотику класса С. Его длительное употребление может привести к депрессии, потере памяти, недержанию мочи, галлюцинациям и повреждению нервов.
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Названа оценка Зинченко за первый тайм с Ливерпулем
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО