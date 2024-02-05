Холанд ответил на вопрос об удовлетворённости своей жизнью в Манчестере

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал слухи, что он недоволен жизнью в Манчестере.

"Я футболист. Моей семьей из Норвегии очень легко приезжать сюда, всё очень близко.

Мне нравится атмосфера, позитив от фанатов, когда я встречаю их. Поддразнивание. Англичане в целом. Мне нравится шутить - нам в Норвегии тоже нравится поддразнивать", — цитирует Холанда City Xtra.