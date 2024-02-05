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Холанд ответил на вопрос об удовлетворённости своей жизнью в Манчестере

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Комментарий лучшего бомбардира АПЛ

Холанд ответил на вопрос об удовлетворённости своей жизнью в Манчестере

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал слухи, что он недоволен жизнью в Манчестере.

"Я футболист. Моей семьей из Норвегии очень легко приезжать сюда, всё очень близко.

Мне нравится атмосфера, позитив от фанатов, когда я встречаю их. Поддразнивание. Англичане в целом. Мне нравится шутить - нам в Норвегии тоже нравится поддразнивать", — цитирует Холанда City Xtra.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Холанд задумался над переходом в мадридский "Реал".

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
City Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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