Астон Вилла подпишет долгосрочный контракт со своим вингером - Инсайдер

"Астон Вилла" намерена подписать долгосрочный контракт со своим вингером Леоном Бэйли.

По информации Фабрицио Романо, обе стороны уже согласовали условия договора, а документы уже готовы к подписанию. В ближайшее время об этом объявят официально.

Леон Бэйли в Премьер-лиге в этом сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.