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Новый хавбек Тоттенхэма рассказал, почему решил присоединиться к шпорам вместо Барселоны

Англия

Лукас Бергвалл поделился своими мыслями

Новый хавбек Тоттенхэма рассказал, почему решил присоединиться к шпорам вместо Барселоны

tottenham hotspur

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Талантливый шведский полузащитник Лукас Бергвалл рассказал о том, почему он выбрал "Тоттенхэм" вместо "Барселоны".

"Это был очень сложный выбор, шансы были 50 на 50. Но я чувствовал, что мне будет лучше присоединиться к "Тоттенхэму". Отказаться от "Барсы" было нелегко - я очень долго принимал решение".

Напомним, что Бергвалл недавно подписал контракт со "шпорами". Но игрок присоединится к клубу 1-го июля.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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