Новый хавбек Тоттенхэма рассказал, почему решил присоединиться к шпорам вместо Барселоны

Талантливый шведский полузащитник Лукас Бергвалл рассказал о том, почему он выбрал "Тоттенхэм" вместо "Барселоны".

"Это был очень сложный выбор, шансы были 50 на 50. Но я чувствовал, что мне будет лучше присоединиться к "Тоттенхэму". Отказаться от "Барсы" было нелегко - я очень долго принимал решение".

Напомним, что Бергвалл недавно подписал контракт со "шпорами". Но игрок присоединится к клубу 1-го июля.