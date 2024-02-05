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Новый хавбек Тоттенхэма рассказал, почему решил присоединиться к шпорам вместо Барселоны
Лукас Бергвалл поделился своими мыслями
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Талантливый шведский полузащитник Лукас Бергвалл рассказал о том, почему он выбрал "Тоттенхэм" вместо "Барселоны".
"Это был очень сложный выбор, шансы были 50 на 50. Но я чувствовал, что мне будет лучше присоединиться к "Тоттенхэму". Отказаться от "Барсы" было нелегко - я очень долго принимал решение".
Напомним, что Бергвалл недавно подписал контракт со "шпорами". Но игрок присоединится к клубу 1-го июля.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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