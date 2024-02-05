  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хаби Алонсо может стать главным тренером Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хаби Алонсо может стать главным тренером Челси

Англия

Челси намерен уволить Почеттино с поста главного тренера

Хаби Алонсо может стать главным тренером Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Челси" может уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера "синих".

Кандидат на смену 51-летнему аргентинцу - действующий наставник "Байера" Хаби Алонсо. Ожидается, что "Челси" проведут переговоры с испанцем летом.

"Синие" в этом сезоне АПЛ занимают 11 место. Подопечные Маурисио пропустили 8 голов в двух последних играх Премьер-Лиги.

Читайте такжеНичья Реала с Атлетико, ассист Мудрика, травма Зинченко, новички Шахтера и Полесья. Главные новости за 4 февраля
По теме
yellow-arrow
Официально: Капитан Ноттингем Форест присоединился к турецкому клубу
yellow-arrow
Челси пока не планирует увольнять Почеттино с должности главного тренера - Тelegraph
yellow-arrow
Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
Хаби Алонсо Маурисио Почеттино Байер (Леверкузен) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости