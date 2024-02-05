Челси пока не планирует увольнять Почеттино с должности главного тренера - Тelegraph

Руководство "Челси" не планирует в середине сезона увольнять главного тренера Маурисио Почеттино.

По информации издания The Тelegraph, 51-летний аргентинец находится под давлением болельщиков и владельцев клуба. Сейчас от тренера требуют улучшить результаты команды до конца сезона.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 7 февраля. Они сыграют против "Астон Виллы". Начало - в 22:00 по киевскому времени.