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Челси пока не планирует увольнять Почеттино с должности главного тренера - Тelegraph

Англия

Маурисио пока остается на своей должности

Челси пока не планирует увольнять Почеттино с должности главного тренера - Тelegraph

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Челси" не планирует в середине сезона увольнять главного тренера Маурисио Почеттино.

По информации издания The Тelegraph, 51-летний аргентинец находится под давлением болельщиков и владельцев клуба. Сейчас от тренера требуют улучшить результаты команды до конца сезона.

Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 7 февраля. Они сыграют против "Астон Виллы". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
The Тelegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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