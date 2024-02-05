Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси пока не планирует увольнять Почеттино с должности главного тренера - Тelegraph
Маурисио пока остается на своей должности
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Челси" не планирует в середине сезона увольнять главного тренера Маурисио Почеттино.
По информации издания The Тelegraph, 51-летний аргентинец находится под давлением болельщиков и владельцев клуба. Сейчас от тренера требуют улучшить результаты команды до конца сезона.
Напомним, что ближайший матч "Челси" состоится 7 февраля. Они сыграют против "Астон Виллы". Начало - в 22:00 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:The Тelegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
- Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн