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Вингер Жироны Савио летом станет игроком Манчестер Сити - Романо

Англия
Обновлено

Документы вскоре будут подписаны

Вингер Жироны Савио летом станет игроком Манчестер Сити - Романо

isport.ua

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Вингер "Жироны" Савио Морейра летом присоединится к "Манчестер Сити".

По информации Фабрицио Романо, документы будут подписаны в ближайшее время. Но пока Савио полностью сосредоточен на испанском клубе, чтобы хорошо завершить этот сезон.

19-летний бразильский вингер выступает за "Жирону" на правах аренды из "Труа". Савио в этом сезоне забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах Ла Лиги.

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Труа Манчестер Сити Жирона Савио
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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