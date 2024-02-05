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Вингер Жироны Савио летом станет игроком Манчестер Сити - Романо
Документы вскоре будут подписаны
isport.ua
Вингер "Жироны" Савио Морейра летом присоединится к "Манчестер Сити".
По информации Фабрицио Романо, документы будут подписаны в ближайшее время. Но пока Савио полностью сосредоточен на испанском клубе, чтобы хорошо завершить этот сезон.
19-летний бразильский вингер выступает за "Жирону" на правах аренды из "Труа". Савио в этом сезоне забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах Ла Лиги.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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