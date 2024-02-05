  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аль-Хиляль летом попытается подписать хавбека Манчестер Юнайтед летом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аль-Хиляль летом попытается подписать хавбека Манчестер Юнайтед летом

Англия
Обновлено

Вторая попытка аравийцев осуществить трансфер игрока

Аль-Хиляль летом попытается подписать хавбека Манчестер Юнайтед летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Хиляль" заинтересовался трансфером полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Зимой аравийцы не смогли подписать 29-летнего игрока, но они не отказываются от этой идеи. Поэтому летом снова попытаются договориться с английским клубом.

Руководство "МЮ" уверено, что Фернандеш не покинет "Олд Траффорд", несмотря на некоторые трудности с главным тренером Эриком тен Хагом.

Читайте такжеНичья Реала с Атлетико, ассист Мудрика, травма Зинченко, новички Шахтера и Полесья. Главные новости за 4 февраля
По теме
yellow-arrow
Вингер Жироны Савио летом станет игроком Манчестер Сити - Романо
yellow-arrow
Егор Ярмолюк остался в запасе на матч против Манчестер Сити
yellow-arrow
Хавбек Манчестер Юнайтед может присоединиться к Галатасараю
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
footballinsider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости