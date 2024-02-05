Аль-Хиляль летом попытается подписать хавбека Манчестер Юнайтед летом

Саудовский "Аль-Хиляль" заинтересовался трансфером полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

Зимой аравийцы не смогли подписать 29-летнего игрока, но они не отказываются от этой идеи. Поэтому летом снова попытаются договориться с английским клубом.

Руководство "МЮ" уверено, что Фернандеш не покинет "Олд Траффорд", несмотря на некоторые трудности с главным тренером Эриком тен Хагом.