Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аль-Хиляль летом попытается подписать хавбека Манчестер Юнайтед летом
Вторая попытка аравийцев осуществить трансфер игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Хиляль" заинтересовался трансфером полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.
Зимой аравийцы не смогли подписать 29-летнего игрока, но они не отказываются от этой идеи. Поэтому летом снова попытаются договориться с английским клубом.
Руководство "МЮ" уверено, что Фернандеш не покинет "Олд Траффорд", несмотря на некоторые трудности с главным тренером Эриком тен Хагом.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:footballinsider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СБУ задержала должностное лицо Верховного Суда, который предлагал отдать оккупантам Юг Украины
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Украинская Правда: Кроме Залужного, Офис президента рассматривает возможность смены начальника Генштаба
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн